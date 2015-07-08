"Урал" уступил чемпиону Чехии в товарищеском матче

Футболисты екатеринбургского "Урала" проиграли чешскому клубу "Виктория" (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Чехии.





По ходу встречи российский клуб выигрывал 2:0. В составе "Урала" голы забили Херсон Асеведо и Иван Князев.



Следующий матч футболисты "Урала" проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии - команды "Яблонец".