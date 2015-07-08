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    "Урал" уступил чемпиону Чехии в товарищеском матче

    Футболисты екатеринбургского "Урала" проиграли чешскому клубу "Виктория" (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Чехии.

    По ходу встречи российский клуб выигрывал 2:0. В составе "Урала" голы забили Херсон Асеведо и Иван Князев.

    Следующий матч футболисты "Урала" проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии - команды "Яблонец".

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 21:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +9

      Независимый_эксперт 23 июля 2015, 15:42

      Нубы!

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      Рейтинг: +9

      Независимый_эксперт 17 июля 2015, 21:24

      Днища!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 06:07

      достойно, молодцы!

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      Рейтинг: +24

      Мастер Данила 9 июля 2015, 00:39

      Чемпион Чехии, это Вам не не чемпион Люксембурга или Мальты, это чемпион! Чехии. Молодцы Уральцы, проиграли достойно!

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 8 июля 2015, 23:36

      Все впереди!

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 июля 2015, 22:58

      Нашим от них и раньше доставалось :D

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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 8 июля 2015, 22:23

      Виктория сильная команда, помню как великий спартак оценил это!!!)))))))

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      Рейтинг: +431

      brooks > ManKUNIANUS 8 июля 2015, 23:02

      Не Спартак, цээска.

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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS > brooks 9 июля 2015, 01:38

      Вроде адекватный, взрослый, а в подписе ливертак. Нездоровый человек. Рекомендую обратиться к врачу

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      Рейтинг: +431

      brooks > ManKUNIANUS 9 июля 2015, 10:08

      Ха, почему ливер? Я в Англии МанЮ поддерживаю.

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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS > brooks 9 июля 2015, 19:52

      Ну, пищевик это как ливерпуль-У НАС ВИЛИКАЯ ИСТОРИЯ НО СЕЧАС МЫ БОРИМСЯ ТОЛЬКО ЗА КУБОК СОЛНЦА А В ЧЕМПИОНАТЕ 6-8 МЕСТО

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      Рейтинг: +152

      ren888888 8 июля 2015, 21:56

      Чешский чемпионат на порядок сильнее РПЛ!!!
      А наши рюские как были нубасами так ничего и не поменялось(((

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      Рейтинг: +25

      Payet > ren888888 9 июля 2015, 09:37

      У тебя явно не все впорядке с головой.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 8 июля 2015, 21:50

      Мужики, к новому сезону, чтобы были готовы на все 100!!!

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 8 июля 2015, 21:43

      урал они и в африки урал

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