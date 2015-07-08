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    Стефан Савич может перейти в "Зенит"

    Черногорский защитник "Фиорентины" Стефан Савич может продолжить карьеру в России в петербургском "Зените".

    По сообщению источника, вчера клубы впервые обсудили возможный трансфер 24-летнего футболиста.

    В "Фиорентину" Савич перешёл в 2012 году из "Манчестер Сити". В январе с игроком был продлён контракт до 2019 года. В общей сложности Савич провел за "Фиорентину" 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи. Также на счету Савича 29 матчей и два гола за сборную Черногории.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    08.07.2015 21:24
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +67

      slavik166 9 июля 2015, 18:23

      Наши горе писаки грязью поливали Аршавина,Кержакова до изнеможения,а теперь ,когда пришла пора ,поливают грязью Зенит .Мда ну и людишки.

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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:43

      Хорошая новость, если не утка.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 9 июля 2015, 09:27

      И какова же цена вопроса???
      Если еще один легионер, то как Нам их всех размещать на поле, а, господин Боаш, вы подумали???
      Керж с Андреем по вашей милости клуб покинули...
      Посмотрим на Вашу тики-таку в этом году...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:42

      Еще один черногорский футболист в Зените? Был уже один и звали его Лука Джорджевич! Рановато он конечно перешел в Зенит в свое время... Савич не сказал бы, что отличный защитник, но уж получше будет, чем Нету)

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      Рейтинг: +1126

      richi > alessios1990 9 июля 2015, 08:49

      Скорее вместо Ломбертса.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > richi 9 июля 2015, 08:57

      Нико все таки уходит из Зенита, да?

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > alessios1990 9 июля 2015, 09:23

      А он - Савич - легионер, получается?

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      Рейтинг: +1126

      richi > alessios1990 9 июля 2015, 09:23

      Вроде как первый кандидат.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > juventus186 9 июля 2015, 09:34

      Да, у него гражданство Черногории) Он приедет к Питер, кстати, когда сборная России будет принимать сборную Черногории.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > alessios1990 9 июля 2015, 09:47

      alessios1990, ой , прошу тебя не надо о грустном....
      Я вот все думаю, "доброжелатели" Зенита при всей своей хамовитости правы в том, что будет проблема с перебором легов, это ж не от хорошей жизни еще одного лега прикупили?
      Со своими " ресурсами " вообще , по ходу, все бедово?
      А насчет Савича, он , что получается, не будет играть против нашей в"вечноперспективной" сборной?:-))

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 05:36

      срочно брать

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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 05:02

      вариант

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 02:00

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      Рейтинг: +88

      хай 9 июля 2015, 00:37

      скоро в свои ворота забьет. за сборную

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 00:35

      было бы не плохо

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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 8 июля 2015, 23:49

      Он мне ещё с Манчестера понравился как игрок,круто было бы в Зените его увидеть!

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