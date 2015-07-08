Стефан Савич может перейти в "Зенит"

Наши горе писаки грязью поливали Аршавина,Кержакова до изнеможения,а теперь ,когда пришла пора ,поливают грязью Зенит .Мда ну и людишки.
Черногорский защитник "Фиорентины" Стефан Савич может продолжить карьеру в России в петербургском "Зените".
По сообщению источника, вчера клубы впервые обсудили возможный трансфер 24-летнего футболиста.
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