Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни получил повреждение задней поверхности бедра

    Полузащитник "Зенита" Данни получил травму в товарищеском матче с "Лудогорцем" (0:0). Игрок был заменен на 22-й минуте встречи на Артура Юсупова.

    По сообщению "Спорт Экспресс", у капитана команды диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

    Напомним, что матч был остановлен на 43-й минуте из-за сильного дождя.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:54

      Данни выздоровления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 9 июля 2015, 14:02

      задняя поверхность бедра--это задница чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 9 июля 2015, 07:55

      Здоровья Мигелю и быстрейшего возвращения в "строй"!
      Обидно, когда в ничего не значащих товарняках, футболисты получают травмы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 9 июля 2015, 07:36

      Агент Витцеля: «Аксель принял предложение «Милана». «Зенит» хочет за него 30-35 млн евро»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 июля 2015, 05:52

      3 недели вне игры минимум.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 05:26

      издержки возраста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:59

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      footlover 9 июля 2015, 01:00

      Всё равно Локомотиву не видать суперкубка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 8 июля 2015, 23:50

      ну блин ...значит в товарке с локо мы его наврятли увидим...но главное чтобы к 19ому востановился...здоровья Мигелю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 8 июля 2015, 23:22

      Данни хрусталь, как и Роббен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11