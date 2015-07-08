Венгер подтвердил, что Артета продлил контракт с "Арсеналом"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Микель Артета продлил контракт с "Арсеналом".
"Он останется с нами ещё на один год, потому что продлил свой контракт. Он является одним из лидеров "Арсенала". Учитывая количество игр, которое нам предстоит провести, мы сможем использовать его опыт, желание и класс", - заявил французский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Арсенала».
В минувшем сезоне Артету беспокоили травмы, из-за которых он сумел провести лишь семь матчей в рамках Премьер-лиги, отметившись одной голевой передачей. Микель присоединился к "Арсеналу" летом 2011 года и с тех пор провел в составе "канониров" 136 матчей. Предыдущий контракт Артеты истек этим летом.
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