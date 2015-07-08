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    Венгер подтвердил, что Артета продлил контракт с "Арсеналом"

    Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Микель Артета продлил контракт с "Арсеналом".

    "Он останется с нами ещё на один год, потому что продлил свой контракт. Он является одним из лидеров "Арсенала". Учитывая количество игр, которое нам предстоит провести, мы сможем использовать его опыт, желание и класс", - заявил французский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Арсенала».
    В минувшем сезоне Артету беспокоили травмы, из-за которых он сумел провести лишь семь матчей в рамках Премьер-лиги, отметившись одной голевой передачей. Микель присоединился к "Арсеналу" летом 2011 года и с тех пор провел в составе "канониров" 136 матчей. Предыдущий контракт Артеты истек этим летом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 21:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:41

      Нужно омолаживать состав.

      0
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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:58

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      0
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      Рейтинг: +36

      666roza777 9 июля 2015, 00:57

      Никогда не понимал тех, кому он нравится... Отдать пас ближнему или назад игроку это он может лучше всех. А вот чтобы развивать атаку, чем он должен заниматься, он не проф пригоден. Артета: "Развивать атаку? Не, не слышал." Продать бы его и что то наварить, пока совсем не забыли, что такое "артета".

      0
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      Рейтинг: +12

      Bad Spenser 9 июля 2015, 00:53

      во всяком случае каши не испортит

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 8 июля 2015, 23:07

      Чисто только для морального настроения в команде)

      0
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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 8 июля 2015, 22:22

      чудно чудно)

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 8 июля 2015, 22:10

      Хороший игрок, жаль только травмы ему постоянно мешают. =)

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 8 июля 2015, 22:04

      на замену если только

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 21:40

      Обломался со Шнайдерлином и решил таки сохранить артетку , а то гайгунеры сожрали бы ! )))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 21:52

      Где ты видело официальную инфу о подписании МЮ Шнейдерлина?

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 8 июля 2015, 21:14

      Арсенка, расскажи ка лучше халопам, что вы там придумали с аномальным мальчиком из Аргентины делать?

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      Рейтинг: +34

      Jerak > Летчик66 8 июля 2015, 21:31

      Травмировать его на юбилейную Копу и предстоящий мундиаль,дабы избавить Месси от одного из факторов ,который мешает ему завоевать звание в сборной :D
      Или доказать его несостоятеность вне клуба))

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