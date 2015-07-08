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    Мутко: "Россия в ноябре примет специальную программу по подготовке футболистов"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что в ноябре Россия сможет принять специальную программу по подготовке футболистов, чтобы успешнее выступить на домашнем Чемпионате мира 2018 года.

    "Мы в ноябре примем специальную программу, в которую инвестируем деньги помимо тех, которые инвестируем на подготовку к ЧМ-2018. Это касается развития самого футбола в стране, подготовке детей и тренеров. Чтобы вывести футбол к 2018 году на новый уровень", - сказал Мутко на встрече с журналистами в Москве.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 20:47
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 9 июля 2015, 12:03

      Чебурген ты Мудко, это надо было делать 10 лет назад.

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 9 июля 2015, 11:07

      Какие "отношения" у президента и Мудко?
      Если он не потопляемый?

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 9 июля 2015, 10:05

      Он не сможет его просто заставили это сделать выше кто!Теперь приходиться программу принимать!Его все устраивало!Если бы не этот провал так бы все и осталось на своем месте!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:41

      Не уверен, что это очень сильно поможет нашей сборной на домашнем ЧМ-2018, но за попытку никто не наругает! Лишь бы деньги пошли именно на это, а не в карман спортивных чиновников..

      0
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      Рейтинг: +11

      Ваша совесть 9 июля 2015, 08:22

      Мудко, не кажется ли Вам, что поздновато вспохватились? За 2 года выучить молодежь? Насмешили. Где вы их возьмете? Из детского сада, наверное, за два года обучите и вперед на ЧМ 2018. И.ди.о.ты

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 9 июля 2015, 08:09

      Ваши программы одна абсурднее другой

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      Рейтинг: +217

      vampir1991 9 июля 2015, 06:56

      Всё, теперь точно чемпионами станем

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 05:24

      не надо спешить, времени много впереди..

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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 9 июля 2015, 03:39

      Надо в бюджет на эти цели выделить сто миллиардов, 80 украдут, 15 на подкуп, а 5 пропьем!!!

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:56

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