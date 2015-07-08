Мутко: "Россия в ноябре примет специальную программу по подготовке футболистов"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что в ноябре Россия сможет принять специальную программу по подготовке футболистов, чтобы успешнее выступить на домашнем Чемпионате мира 2018 года.



"Мы в ноябре примем специальную программу, в которую инвестируем деньги помимо тех, которые инвестируем на подготовку к ЧМ-2018. Это касается развития самого футбола в стране, подготовке детей и тренеров. Чтобы вывести футбол к 2018 году на новый уровень", - сказал Мутко на встрече с журналистами в Москве.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.