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    Твиттер "Зенита": "Халк у мяча. Правда, есть одна проблема - утки вновь на поле"

    Контрольный матч между "Зенитом" и болгарским клубом "Лудогорец" завершился в конце первого тайма из-за сильного дождя в Австрии.

    Официальный твиттер петербургского клуба вел текстовую трансляцию матча, в ходе которой можно было увидеть забавную запись на 12-й минуте: "12 - судья приостановил матч, потому что на поле выбежали утки. Выгоняем птиц и продолжаем". А на 16-й комментатор констатировал повторное нашествие уток.

    Итоговый счет встречи - 0:0. Это был последний матч на сборах для "Зенита". 12 июля сине-бело-голубые сыграют с "Локомотивом" за Суперкубок России.

    Также стало известно, что в ходе матча после столкновения с оппонентом на фланге травму получил полузащитник "Зенита" Мигель Данни.




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    Источник: ФК «Зенит»

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    08.07.2015 20:17
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    Комментарии121
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:34

      Халк не стреляет уток...

      0
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      Рейтинг: +169

      Overbeer 9 июля 2015, 11:30

      Повезло, что не гуси, сейчас бы пол-состава в шрамах и гематомах)

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:35

      Ничего не должно мешать проведению футбольного матча! Утки, гуси и вообще любая живность) Удивлен, что Зенит так и не смог забить Лудогорцу.. Видимо все силы копили на Локомотив)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +373

      КержаковНа 9 июля 2015, 08:29

      Нет Кержакова в Великом Зените и уже утки безбоязненно гуляют по полю.Так и воробьи обнаглеют скоро.Верните Легенду в клуб!!!

      4
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 9 июля 2015, 05:09

      Все пропало

      1
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 9 июля 2015, 05:07

      Эх жаль победа сорвалась

      1
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 02:45

      такую хреннннннннн несут москвечи на свои клубы посмотрите кроме цска один цирк

      1
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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:55

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      0
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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 9 июля 2015, 01:39

      Из-за свиней на поле или коней матч не останавливают, а из-за уток остановли...
      Прям дискриминация парнокопытных...

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      Рейтинг: +2782

      LOpp > ПерекатиПоле 9 июля 2015, 10:32

      ты уверен что кони парнокопытные?

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 9 июля 2015, 00:15

      Выпустили уток чтобы не опозориться с Лудогорцем

      0
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