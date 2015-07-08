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    Перес подтвердил, что Де Хеа перейдет в "Реал"

    В интервью с журналистом канала beIN Sports президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что голкипер Давид де Хеа в ближайшем времени станет игроком королевского клуба.

    По данным El Confidencial, журналист спросил Переса о потенциальном переходе де Хеа в "Реал", на что президент "сливочных" ответил: "Это сделано".

    Относительно будущего защитника Серхио Рамоса Перес не сказал ничего конкретного, заинтриговав фразой: "В принципе он останется...".

    Кроме того, президент "Реала" развеял слухи о трансфере полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля, сообщив, что этот игрок не перейдет в мадридский клуб.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 19:16
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    Комментарии218
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 10 июля 2015, 08:57

      ну прям бразилские страсти с этим дехуа стока почета ради того чтоб потом быть выгнанным с без зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 10 июля 2015, 03:01

      Испортят парня.В команде непонятки.Молодой еще не понимает,куда переходит.

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:50

      не болею за мю.но очень жаль.что де хеа не захотел остатся и стать как ван дер сар.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:18

      Де Хеа будет, конечно, основным кипером.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 14:00

      Мадридисты смотрите прямая трансляция презентация Данило!

      0
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      Рейтинг: +115

      Jaka RM 9 июля 2015, 11:35

      Вот это по настоящему хорошая новость! УРА!!!! Ну наконец-то!!! Я его очень долго ждал!!! Удачи ему в Реале!

      1
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 9 июля 2015, 11:11

      Поржу, если он в итоге продлит контракт. В Реале ему делать нечего тем более при Бенитесе.

      1
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      Рейтинг: +11

      preno 9 июля 2015, 10:58

      Это отличная новость. Касильясу давно пора на пенсию

      0
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      Рейтинг: +25

      suyrax 9 июля 2015, 10:51

      Перес обменяй Рамоса на Агуэро не пожалеешь

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 июля 2015, 10:34

      а как теперь МУ войти в топ-4?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      suyrax > dzvinka 9 июля 2015, 10:41

      Проблема овец волка не беспокоит

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