Перес подтвердил, что Де Хеа перейдет в "Реал"

ну прям бразилские страсти с этим дехуа стока почета ради того чтоб потом быть выгнанным с без зарплаты.
В интервью с журналистом канала beIN Sports президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что голкипер Давид де Хеа в ближайшем времени станет игроком королевского клуба.
По данным El Confidencial, журналист спросил Переса о потенциальном переходе де Хеа в "Реал", на что президент "сливочных" ответил: "Это сделано".
Относительно будущего защитника Серхио Рамоса Перес не сказал ничего конкретного, заинтриговав фразой: "В принципе он останется...".
Кроме того, президент "Реала" развеял слухи о трансфере полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля, сообщив, что этот игрок не перейдет в мадридский клуб.