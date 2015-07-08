Перес подтвердил, что Де Хеа перейдет в "Реал"

В интервью с журналистом канала beIN Sports президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что голкипер Давид де Хеа в ближайшем времени станет игроком королевского клуба.



По данным El Confidencial, журналист спросил Переса о потенциальном переходе де Хеа в "Реал", на что президент "сливочных" ответил: "Это сделано".



Относительно будущего защитника Серхио Рамоса Перес не сказал ничего конкретного, заинтриговав фразой: "В принципе он останется...".



Кроме того, президент "Реала" развеял слухи о трансфере полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля, сообщив, что этот игрок не перейдет в мадридский клуб.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.