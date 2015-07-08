"Томь" взяла в аренду Нурова

"Томь", выступающая в ФНЛ, сегодня подписала арендное соглашение с "Уралом" по нападающему Георгию Нурову, который проведет в Сибири ближайший сезон. Томичи впоследствии смогут выкупить футболиста, если у них появится такое желание.



Нуров является воспитанником московского "Локомотива".



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