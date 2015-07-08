Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Томь" взяла в аренду Нурова

    "Томь", выступающая в ФНЛ, сегодня подписала арендное соглашение с "Уралом" по нападающему Георгию Нурову, который проведет в Сибири ближайший сезон. Томичи впоследствии смогут выкупить футболиста, если у них появится такое желание.

    Нуров является воспитанником московского "Локомотива".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Томь»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 9 июля 2015, 04:46


      C миру по нитке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июля 2015, 19:54

      жаль что не Шнурова)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 июля 2015, 19:46

      Удачи Георгию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 8 июля 2015, 19:30

      сначала показалось Шнурова )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11