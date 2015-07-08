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    Видаля лишили водительских прав на два года

    Полузащитник сборной Чили и туринского "Ювентуса" Артуро Видаль по решению суда лишен водительских прав на два года за ДТП, случившееся 17-го июня, где пострадала его жена. Кроме того, чилиец получил штраф. Во время инцидента Видаль находился в нетрезвом виде. Футболист также не постеснялся оскорбить сотрудников полиции, прибывших на место ДТП.

    Видаль обязан выплатить все компенсации пострадавшим в аварии, а также публично извиниться перед полицейскими.

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    Источник: Goal.com

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    08.07.2015 18:38
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:29

      Все таки не оставили этот инцидент в стороне! Даже не смотря на то, что Воин был признан лучшим игроком финала Копа Америка. Вообщем то вполне справедливое наказание) Кстати Ройс тоже лишен водительских прав, за то что не раз превышал скоростной режим в Дортмунде и его окрестностях.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:32

      Во всем прическа виновата...

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 8 июля 2015, 23:07

      Наймет водилу с третьим размером...)

      1
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      Рейтинг: +46

      RMA 005 8 июля 2015, 22:55

      Теперь будет бухать на заднем седле
      А за одно травмировать одно место жене
      Главное че его водила не забухался

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 8 июля 2015, 22:40

      Пьяный водитель-террорист. Он еще легко отделался.

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 8 июля 2015, 22:19

      Алкаголик несчастный.

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 8 июля 2015, 21:49

      Прям как в России)))Гордитесь,видите,не только так у нас)))хах

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      Рейтинг: +923

      eaguar 8 июля 2015, 21:36

      Наймет дюжину "личных" водителей и нет проблем .

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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 21:23

      Все правильно, надо наказывать, и наказали!

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      Рейтинг: +29

      rudik3077 8 июля 2015, 21:21

      ну и правильно

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