Видаля лишили водительских прав на два года

Все таки не оставили этот инцидент в стороне! Даже не смотря на то, что Воин был признан лучшим игроком финала Копа Америка. Вообщем то вполне справедливое наказание) Кстати Ройс тоже лишен водительских прав, за то что не раз превышал скоростной режим в Дортмунде и его окрестностях.
Полузащитник сборной Чили и туринского "Ювентуса" Артуро Видаль по решению суда лишен водительских прав на два года за ДТП, случившееся 17-го июня, где пострадала его жена. Кроме того, чилиец получил штраф. Во время инцидента Видаль находился в нетрезвом виде. Футболист также не постеснялся оскорбить сотрудников полиции, прибывших на место ДТП.
Видаль обязан выплатить все компенсации пострадавшим в аварии, а также публично извиниться перед полицейскими.
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