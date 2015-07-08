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    Виталий Денисов: "Противопоставим "Зениту" наше единство"

    Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов поделился мнением о сопернике своей команды в матче за Суперкубок России - 2015 - санкт-петербургском "Зените".

    "Этот клуб самый могущественный в РФПЛ, у него самые широкие возможности. Думаю, мы сможем ему противопоставить единство нашего коллектива. Новый сезон сопряжен с новыми надеждами. Надеюсь, все российские болельщики будут наблюдать за нашим матчем с воодушевлением", - сказал узбекистанец.

    Встреча состоится 12-го июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 18:29
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:25

      Локомотив имеет неплохие шансы на победу в Суперкубке России! Хотя в последнее время Локо не так и здорово играет с Зенитом. В последний раз они обыгрывали Зенит еще при Коусейру, по-моему)

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      Рейтинг: +28

      loko7778 9 июля 2015, 07:39

      ИНТЕРЕСНО, А ЧТО СИЛЬНЕЕ ЕДИНСТВО ИЛИ ГАЗПРОМ?

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 9 июля 2015, 01:46

      паравоз пойдет под откос,как тузик грелка

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      Рейтинг: +24

      Мастер Данила 9 июля 2015, 00:41

      Виталик если ты не будешь страдать фуйней, и не только ты, а вся оборона(решето), то новые надежды, как ты говоришь, нам в помощь.

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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 9 июля 2015, 00:27

      Ничто Вас не спасет.

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      Рейтинг: +41

      loko m1 8 июля 2015, 21:18

      Недалекие узнали, что он узбекистанец и понеслась.
      Но так-то он русский.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 июля 2015, 20:52

      В воскресенье будем болеть за российский клуб "Локомотив"!!!
      он должен победить финно-угорский.

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      Рейтинг: +243

      germserg > REDWHITE_ 8 июля 2015, 23:16

      Роисяне будут болеть за роисянский клуб Локомотив, а русские за русский клуб Зенит.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 8 июля 2015, 20:44

      Единство в Локо , насмешил )))

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      Рейтинг: +16

      ledzeppfan 8 июля 2015, 20:33

      Забавно читать размышления узбека о могуществе Зенита. Завидует счастливый соотечественник ишаков и верблюдов. Его-то клубишка принадлежит РЖД , а все знают , что это нищая организация , которая еле сводит концы с концами и перевозит пассажиров и грузы практически бесплатно , просто занимаясь благотворительностью.

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      Рейтинг: +194

      l1l1 > ledzeppfan 8 июля 2015, 20:47

      С присоединения Крыма, билета на поезда подорожали

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      Рейтинг: +194

      l1l1 8 июля 2015, 20:33

      Питер так питер, помню супер кубок локо зенит 2008 года, он был в москве, правда в лужниках, пора брать реванш.

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      Рейтинг: +107

      Летов > l1l1 9 июля 2015, 02:03

      Аршавин там хохмил

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