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    Рустем Мухаметшин будет заявлен за "Тосно"

    Покинувший сегодня на правах свободного агента "Мордовию" Рустем Мухаметшин уже рассказал, где продолжит карьеру. Его новым клубом станет "Тосно".

    "В четверг лечу в Санкт-Петербург, в этот же день меня заявляют. Из "Мордовии" меня никто не выгонял. Решение уйти оттуда было принято после разговора с главным тренером Андреем Гордеевым. Хочется иметь больше игровой практики", - сказал нападающий.

    Таким образом, Мухаметшин сможет принять участие в стартовом матче ФНЛ против воронежского "Факела" (11 июля).

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    Источник: Sportbox.ru

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    08.07.2015 18:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 9 июля 2015, 01:45

      Спартачку оттгрузит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 00:21

      повышение!

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 00:05

      rhenj

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa 8 июля 2015, 18:49

      Вот вроде хорошая команда. Но зачем шлак то старый набирать?

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      Рейтинг: +1775

      piercman 8 июля 2015, 18:43

      факел-тосно? надо посмотреть. кое-что интересно, в свете последних событий)) по-ходу, не хуже классико будет. гранды))

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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:30

      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +125

      pickapick 8 июля 2015, 18:19

      Зачем?

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