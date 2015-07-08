Рустем Мухаметшин будет заявлен за "Тосно"

Покинувший сегодня на правах свободного агента "Мордовию" Рустем Мухаметшин уже рассказал, где продолжит карьеру. Его новым клубом станет "Тосно".



"В четверг лечу в Санкт-Петербург, в этот же день меня заявляют. Из "Мордовии" меня никто не выгонял. Решение уйти оттуда было принято после разговора с главным тренером Андреем Гордеевым. Хочется иметь больше игровой практики", - сказал нападающий.



Таким образом, Мухаметшин сможет принять участие в стартовом матче ФНЛ против воронежского "Факела" (11 июля).



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