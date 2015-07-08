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    Ребров - лучший тренер Украины; Ярмоленко - лучший игрок

    Украинская Премьер-лига огласила имена лучшего тренера и лучшего футболиста минувшего сезона. Ими стали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко соответственно. Оба являются представителями киевского "Динамо" и оба выиграли чемпионат. Ярмоленко опередил Евгения Коноплянку ("Днепр") и Алекса Тейшейру ("Шахтер").

    Лучшим молодым игроком признан Валерий Лучкевич ("Днепр"), лучшим вратарем - Денис Бойко ("Днепр").

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 17:50
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    Комментарии257
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    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 9 июля 2015, 22:00

      Рад за Андрея. Ребров так вообще открытие.

      0
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      Рейтинг: +630

      tiss 9 июля 2015, 20:36

      Гиви лучший.Сколько он их уложил в воротах.

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 9 июля 2015, 20:19

      Ярмоленко не игрок топ-уровня,единственое что он может это 1-2 обводки за матч и пас назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 10:35

      Всё как и предполагалось ничего необычного!

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 9 июля 2015, 10:33

      Всё по делу в принципе. Несмотря на специфичность ситуации, и то что Динамо гораздо больше всех играло дома, Динамо при Реброве стало играть лучше, особенно хорошо это было видно в ЛЕ. Ярмоленко и Коноплянка вдвоём заслуживали звания лучшего. Юный Лучкевич действительно сильный сезон провёл. Бойко... были ляпы и сейвы были, но, в принципе можно согласиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:19

      Да, все по делу! Сергей Ребров действительно был лучшим тренером УПЛ. К тому же он сам с Украины, в отличие от Луческу) Ну а Ярмоленко действительно был ключевым игроком киевлян в минувшем сезоне! Мои поздравления Андрею, как уроженцу Питера)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:30

      Коноплянка лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 05:56

      Ярмола неплох,но он не лучший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      историк22 8 июля 2015, 21:40

      Зарегестрировался чтобы это написать. С какой целью на русском сайте говорится о стране в которой все погрязло в бандеровщине подпиндосной где убивают наших людей? неприятно, соккер нужно думать или продались?

      5
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      ...
      Рейтинг: +127

      skynet > историк22 8 июля 2015, 21:51

      А вот и ольгинцы подъехали))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      Andre2488 > историк22 8 июля 2015, 21:58

      Ваши люди в овраге, лошадей доедают!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR > историк22 8 июля 2015, 22:35

      Просто админам Соккер.ру нравится как здесь фашисты получают в ...у)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > skynet 8 июля 2015, 23:45

      тебя мама родила?
      ты не болельщик Зенита.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR 8 июля 2015, 21:07

      Фальшивый чемпиионат............Шахтер настоящие чемпионы!
      Шахтар до последного боролся играя в гостях все матчи......70% матчей дк играли дома и утверджают что это не так.......

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:14

      А в чем вина Динамо или кого то из клубов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:18

      ДК если было бы на место ШД бойкотировали бы чемпионат!

      2
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      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > DK86USSR 8 июля 2015, 21:21

      днепр тоже не дома играл но с ле не снялся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:24

      Если бы если бы)))А вот случилось так! А если бы за динамо Месси играл?)))То же самое разговор ради разговора.

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Jarvis 8 июля 2015, 21:24

      днепр вообще даже из группы не должен был выйти.......тянули позорно до финала.....и не сравни как играть при поддержке НСК 5 матчей в ЛЕ и целый год в УПЛ в гостях.....

      3
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:25

      Не меня тему теперь ты о ЛЕ)))Не юли .

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:25

      УПЛ 2014/2015 это клоунада!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > DK86USSR 8 июля 2015, 21:26

      но ведь вышел из за ошибки судьи, а как гол девича в ворота англии не засчитали/?? все живы остались и забыли

      1
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:26

      Тебе не стыдно не признать правду?

      1
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Jarvis 8 июля 2015, 21:27

      А почему вы все забыли как милевский находился в офсайде когда начинали атаку?????

      1
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > DK86USSR 8 июля 2015, 21:28

      тянулииииииииииии, тянут зеню и цска в росс чемпе, почему тогда динамо москва не прошла зенит а вылетела???/ а зеня севу

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > DK86USSR 8 июля 2015, 21:29

      ахаха, сколько ошибок было не в пользу дк и шахты в начале 2000 и в конце 90Х , у карабака все впереди

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:31

      Какую правду? Удобную для тебя правду которую ты сам себе представил? В чем вина кого либо с УПЛ в положении Шахтера? Да ни в чем! Есть такие обстоятельства и все. А говорить что бы было и не было -детски сад. Есть как есть и ничего не изменить!

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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Jarvis 8 июля 2015, 21:32

      1-не засчитали чистый гол Харабаха и днепр позорно попал в 1/16!
      1/8 Аякс как всегда дебили......
      1/4 самый слабый соперник из всех......
      2- 2-й метровый Офсайд в первом матче с наполи!!!!!!!!!
      3- Игуа чудил опять а гол селезньева опять подарок судей..........

      2
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:34

      Это ты про тебя писал.....все знают что если не война клуб суркисов опять на 4-м место был бы

      1
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Jarvis 8 июля 2015, 21:35

      какие ошибки в 2000-х??)))

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > DK86USSR 8 июля 2015, 21:36

      кто мешал карабаху обыграть днепр в баку??????????? я еще понимаю если бы днепру была ничья в последнем матче они пропустили а судья не засчитал, а так они давили сент этьен и додавили и могли еще 5 закинуть .а полузащитник карабаха после матча сказал.... когла мы узнали что днепр забил то пошли вперед, а раньше???????????? кто мешал обыграть не мотивированный интер второго состава, аякс не http://www.soccer.ru/rulesа днепр их обыграл, бругге.. слабые так далеко не заходят, игуаин.... мог кидать пять.... кто им доктор/??/

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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Jarvis 8 июля 2015, 21:39

      ну стыдно за твой коммент...............Карабах это слабая команда и заслужила выход в 1/16 а ты пишешь этот бред.....

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:39

      Снова если если! Смени пластинку! Реально твои аргументы никакие...разговор ни о чем....философски трактат напиши о Шахтёре, реально пургу несешь.

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:42

      Что ты можешь писать??
      ты же за команду воров суркисов болеешь......

      1
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:45

      Это мое дело! Я за команду а не за владельцев болею!

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 21:49

      Даже за хамалеонов и фашистов болеешь...........конечно им все равно если на донбасе умирают дети.....это не их дети.....для них главное пиарится с карателями из АТО и получать деньги!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 21:57

      Во ты дурень но если правдива дата твоего рождения в профиле регистрации то не удивительно ! Ты говоришь о том что не видел на свои глаза и толком не знаешь! Написать о детях проще всего и это самый удобный прием росс пропаганды!

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:09

      Конечно ты все видел,умный западенець!

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:10

      а 1+1 что скажет?
      Давай аргументы!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 22:19

      Я ничего не хочу говорить о твое любимой теме! И так понятно что ты ,я уверен процентов на 90 не будучи в Украине так или иначе все лучше знаешь за меня! Это же понятно что на Лафнювз говорят одну правду! Только как они этого добиваются с територии России ? Да какая разница принять ту (выгодную) информацию проще простого . Зачем включать мозги, да не зачем все за тебя придумали наперед!

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:22

      Мне не нужные российские СМИ!
      Это ты сам из Луцка все видишь......

      0
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 22:27

      Ну так не учи меня про фашистов ,Хунту или на подобие. Это показывает твою ангажированность.

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:33

      ну ты умница!
      Давай еще скажи мне что в киеве нет бандерлогов с нацистскими символиками....
      Я чуть не верил в тебя....

      1
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 22:35

      Откуда я знаю что там и кто там в Киеве? Самое смешное что ты знаешь? Ты там когда был последний раз? Точнее был ли хоть раз? В том и штука твои выводы не понятно с чего высосаны ...с тех же СМИ!

      0
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:40

      Ты слишком много хочешь знать)
      Настоящие киевляне не могут терпеть этих иммигрантов из галиции....они слишком много воняют......

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 22:43

      Вот твой уровень... узколобость! Если просто не чего сказать-молчи !А кукарекать ради унижения другого это проблема подростков! Учи уроки ребенок...повзрослеть тебе нужно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 22:47

      А ты кроме идиотизма что сказал?
      Ты же человек который все видел в жизни..........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 22:50

      Откуда такой вывод? Я такое говорил? Не мели чепухи!
      Один вопрос к тебе-Ты в Киеве хоть раз в жизни был?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 23:10

      Мне не нужно побывать в оккупированном городе фашистов чтобы знать настоящую украину

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > DK86USSR 8 июля 2015, 23:17

      С тобой все понятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > dimagas1 8 июля 2015, 23:19

      Спасибо товарищ за разговор!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > DK86USSR 9 июля 2015, 00:45

      в 90%Вы правы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      DK86USSR > Mr_Murder 9 июля 2015, 00:46

      Спасибо за поддержку

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