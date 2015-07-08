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    Чухрий: "В РФС необходимо вернуть Колоскова"

    Консультант ФИФА по странам Восточной Европы и Средней Азии Валерий Чухрий прокомментировал информацию о том, что нынешний министр спорта РФ Виталий Мутко намерен идти на выборы президента РФС.

    "К выдвижению министра в кандидаты на такой ответственный пост отношусь негативно. Человек не может объять необъятное. Футбол - очень сложный вид спорта. Им надо заниматься отдельно от всего. Если Мутко будет совмещать должности, то это может повлечь за собой санкции УЕФА и ФИФА. По моему мнению, на пост президента РФС следует вернуть Вячеслава Колоскова, он способен исправить ситуацию к чемпионату мира. Что касается Валерия Газзаева, то он замечательный специалист, пусть и без должного управленческого опыта. Со стороны административных ресурсов Мутко сейчас ведется активная работа - обзваниваются губернаторы, чтобы те влияли на свои региональные федерации", - поведал Чухрий.

    Выборы нового президента РФС состоятся 2-го сентября.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 17:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 8 июля 2015, 20:31

      Молодых выдвигать надо. Хотя им работать не дадут. Пример: Толстых. Мальчик для битья. Кто приглашал и определял условия контракта Капелло? Неизвестно. Контракт заставили подписать пенсионера Симоняна, а отвечать пришлось Толстых. Надоело за кулисье. И игра сборной и клубов. Никаких результатов.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 июля 2015, 19:34

      Колосков лучше Толстых только тем, что не стал подставлять российский клуб под санкции УЕФА, а пытался замять скандал. Хотя оба действия были предприняты в пользу Спартака. Может здесь собака зарыта?

      0
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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 8 июля 2015, 19:32

      на мнение этого чухана всем [ Соблюдайте правила]

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 19:30

      погибнем мы без Мутко!
      с ним, впрочем, -тоже!

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 8 июля 2015, 19:27

      Колоскова?! Более нелепой кандидатуры невозможно представить. Достаточно вспомнить скандал с бромантаном, когда РФС во главе с Колосковым сделал все, что бы замять скандал и не наказать Спартак. Прекрасная была история, до сих пор не забыта :))))

      4
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      Рейтинг: +3081

      drug01 8 июля 2015, 19:20

      Колосков знает что это болото и не будет рваться!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > drug01 8 июля 2015, 19:39

      Он это болото и сформировал и пытается поддерживать его в этом состоянии.

      0
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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:18

      Блин,спектакль с выборами.Друзья,как не садитесь,на выходе будет ноль.Старая мафия собирается.

      2
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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 19:12

      Да уже ваше блин не знаешь что нас ожидает в плане футбола...

      0
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      Рейтинг: +88

      хай 8 июля 2015, 18:58

      колосков посредник при теневых комбинациях с уефа. стране он нужен там.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 8 июля 2015, 18:32

      Короткая память у этого Чухрия!

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