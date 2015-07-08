Чухрий: "В РФС необходимо вернуть Колоскова"

Консультант ФИФА по странам Восточной Европы и Средней Азии Валерий Чухрий прокомментировал информацию о том, что нынешний министр спорта РФ Виталий Мутко намерен идти на выборы президента РФС.



"К выдвижению министра в кандидаты на такой ответственный пост отношусь негативно. Человек не может объять необъятное. Футбол - очень сложный вид спорта. Им надо заниматься отдельно от всего. Если Мутко будет совмещать должности, то это может повлечь за собой санкции УЕФА и ФИФА. По моему мнению, на пост президента РФС следует вернуть Вячеслава Колоскова, он способен исправить ситуацию к чемпионату мира. Что касается Валерия Газзаева, то он замечательный специалист, пусть и без должного управленческого опыта. Со стороны административных ресурсов Мутко сейчас ведется активная работа - обзваниваются губернаторы, чтобы те влияли на свои региональные федерации", - поведал Чухрий.



Выборы нового президента РФС состоятся 2-го сентября.



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