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    Гол подписал новый контракт с "Амкаром"

    Полузащитник пермского "Амкара" Януш Гол подписал новый контракт с клубом по схеме "2+1". Напомним, что сегодня уральцы юридически связались с другим хавбеком - Бранко Йовичичем, который провел прошлый сезон в Перми на правах аренды, а теперь стал полноправным "аммиачным".

    Гол в минувшем розыгрыше РФПЛ провел 23 матча и дважды отличился.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.07.2015 17:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Дауль 9 июля 2015, 09:42

      не плохо. хоть такие радостные события

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 8 июля 2015, 20:08

      Неплохой игрок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 8 июля 2015, 19:53

      ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ!

      0
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      Рейтинг: +40

      DEIVID 2 8 июля 2015, 19:27

      Лучше бы контракт с победой заключили.

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 июля 2015, 18:44

      Он в 2011 году лишил Спартак ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 8 июля 2015, 18:36

      2+1 будет три гола за весь его контракт.

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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:33

      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 8 июля 2015, 17:36

      это не главное!!!

      главное, чтобы Амкар подписал контракт с голами

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      Рейтинг: +31

      klichik > фанат джигурды 8 июля 2015, 18:09

      Валера... Валера... - любовь, надежда и вера))

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