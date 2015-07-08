В новом сезоне РФПЛ судьи будут использовать спрей

В сезоне РФПЛ 2015/2016 главные судьи всех матчей будут использовать широко применяющийся в других странах исчезающий спрей для обозначения линий и точек. Об этом рассказал глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников, не исключивший, что спрей будет задействован уже в матче за Суперкубок России (12 июля).



Ввести данное средство планировалось еще в прошлом сезоне, но тогда не нашлось необходимых финансовых средств.



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