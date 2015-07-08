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    В новом сезоне РФПЛ судьи будут использовать спрей

    В сезоне РФПЛ 2015/2016 главные судьи всех матчей будут использовать широко применяющийся в других странах исчезающий спрей для обозначения линий и точек. Об этом рассказал глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников, не исключивший, что спрей будет задействован уже в матче за Суперкубок России (12 июля).

    Ввести данное средство планировалось еще в прошлом сезоне, но тогда не нашлось необходимых финансовых средств.

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    Источник: ТАСС

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    08.07.2015 16:51
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    Комментарии (81)
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    Михаэль Кан
    1436373570
    В новом сезоне РФПЛ судьи будут использовать спрей, так как шариковые антиперспиранты оставляют следы на одежде.
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    a3r3v3
    1436375698
    Надеюсь \"Черемуху\",тогда страдания и сопли некоторых игроков будут выглядеть убедительней!)))
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    Bobus
    1436376665
    Наше благосостояние неуклонно растёт. Надеюсь делать этот спрей будут в нашей стране
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    TheDDS
    1436377760
    Спрей и лак для волос
    Ответить
    ukrab
    1436379711
    стена шуток и скорби тут
    Ответить
    Hardwell
    1436381624
    На спрей не хватило финансов???У меня вопрос,а смысл тогда проведения чемпионата мира?))))Сочи это нафига.Когда ливневки не могли сделать и там наряду с Воронежом был глобальный потоп ПОСЛЕ ДОЖДЯ ЧУТЬ СИЛЬНЕЕ ОБЫЧНОГО???Может стоит экономику поднять на эти бабки,а потом уже устроить \"всё как у людей\" чтобы было???
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    pin_y
    1436385021
    Накопили денег!!!!
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    Зенит 2015
    1436385290
    Неужели? Ай да молодцы! Неужели Гинер дал денег на дешёвую пенку для бритья!!!!!
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    alessios1990
    1436418968
    Ну и правильно! Хоть в чем то мы не должны отставать от западных технологий)
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    ologreds
    1694997648
    numo435130
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