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    "Арсенал" предлагает за Игуаина 60 млн евро

    Лондонский "Арсенал" сделал официальное предложение итальянскому "Наполи" о покупке форварда команды Гонсало Игуаина. "Канониры" предложили за аргентинца 60 миллионов евро, но получили отказ. Предполагается, что вето на продажу нападающего наложил лично главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, рассчитывающий на Игуаина в новом сезоне.

    В минувшем сезоне "Серии А" футболист провел 37 матчей и забил 18 мячей.

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    Источник: Corrieredellosport

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    08.07.2015 16:44
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    Комментарии180
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:15

      Один вопрос: зачем платить такие деньги за Гонсало? Да просто Ди Лаурентис очень ценит своих игроков) Это было и с Кавани, и с Лавесси! Не стоит Игуаин таких денег и тут даже к гадалке не ходи.

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      Рейтинг: +22

      aseneev 9 июля 2015, 07:59

      Очередная утка, то Видаля почти подписали то это бревно, вообщем хр е н ь полная

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      Рейтинг: +16

      KryptoN 9 июля 2015, 07:27

      Днепр и Чили знают, как трясутся колени этого "топа" :) Нестоящий таких денег

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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:26

      Зачем Венгеру этот мазила?..

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 9 июля 2015, 06:41

      ух ты
      за 60 миллионов можно сколько лесопилок купить в карелии

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 01:19

      ))))))))))) не стоит он и трети этой суммы!

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      Рейтинг: +28

      boi1231 9 июля 2015, 00:50

      Не стоит он этих денег.

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      Рейтинг: +14

      SaDiSt335 8 июля 2015, 23:46

      Он 20 лимонов максимум стоит ...

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 июля 2015, 23:39

      Высшее дерево.

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 8 июля 2015, 23:20

      То что в Арсенале мы увидим другого Игуаина-это понятно, но не за 60 млн же! 20 макс...

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