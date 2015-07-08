"Арсенал" предлагает за Игуаина 60 млн евро

Лондонский "Арсенал" сделал официальное предложение итальянскому "Наполи" о покупке форварда команды Гонсало Игуаина. "Канониры" предложили за аргентинца 60 миллионов евро, но получили отказ. Предполагается, что вето на продажу нападающего наложил лично главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, рассчитывающий на Игуаина в новом сезоне.



В минувшем сезоне "Серии А" футболист провел 37 матчей и забил 18 мячей.



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