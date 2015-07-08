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    В Екатеринбурге презентовали макет стадиона к ЧМ-2018

    Сегодня в Екатеринбурге был представлен официальный макет стадиона, который будет построен в уральском городе к чемпионату мира в 2018-м году. Сейчас стадион, который будет носить прежнее название "Центральный", находится на реконструкции, и в конечном счете должно получиться такое сооружение.





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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 16:33
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 9 июля 2015, 09:38

      Это просто убожество. Так как после чм боковые трибуны разберут. Такого г свет не видал

      0
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      Рейтинг: +71

      JimmyKAN > Liam_CSKA 9 июля 2015, 19:37

      нынешние огороды в разы круче?

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:13

      Чем то напоминает Лужники в Москве! Только понятно, что это будет более современное и удобное для просмотра отличного футбола сооружение)

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:27

      Красивый стадион получится.

      0
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      Рейтинг: +15

      DраKулA 8 июля 2015, 23:48

      Стадион будет готов в 2115-году)))

      0
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      Рейтинг: +11

      Positive141 8 июля 2015, 23:33

      Главное,чтобы старания не стали напрасными и Россию не лишили права на проведения ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 8 июля 2015, 23:28

      теперь у букмекеров новое развлечение: ставки на то, кто быстрее - этот реконструируют или построят КОЕ-ЧЕЙ

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      Рейтинг: +24

      SevillaMax 8 июля 2015, 23:00

      Ну вот! За пару миллиардов долларов уже отчитались) ждем еще макетов!

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 8 июля 2015, 22:50

      решили с экономить? на презентации в 2010 стадик намного красивее смотрелся

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      Рейтинг: +10

      dh_power 8 июля 2015, 21:57

      Г... полнейшее!!!

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 8 июля 2015, 21:11

      Выглядит неплохо. Да и подешевле чем новый построить. Молодцы!

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