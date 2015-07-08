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    "Лион" продлил контракты с молодыми игроками

    Французский "Лион" сегодня подписал новые трудовые соглашения со своими молодыми футболистами, которые стали интересны зарубежным клубам. Это случилось с вратарем Энтони Лопешом, полузащитниками Корентином Толиссо и Набилем Фекиром. Все они теперь связаны с клубом до 2020-го года.

    Вероятно, на этот шаг французы пошли для того, чтобы при расставании с футболистами можно было выручить бОльшие суммы денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 16:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 18:48

      правельно

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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:43


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +46

      Karakas 8 июля 2015, 18:29

      набиль будущая звезда футбола

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 8 июля 2015, 18:24

      Видимо Лаказетта продадут.

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      Рейтинг: +102

      лолос 8 июля 2015, 17:24

      А Лаказетт куда перешел?

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 июля 2015, 16:24

      Думают вперед.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 8 июля 2015, 16:24

      Фекир это одно из открытий прошлого сезона на ряду с Ляказтом и Гранье. В принципе еще Марсельская молодежь запомнилась : Бачуаи ,Товен, Имбула.

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