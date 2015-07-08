Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чернов: "Хотите, чтоб я играл? Купите абонемент"

    Защитник московского ЦСКА Никита Чернов призвал болельщиков красно-синих покупать сезонные абонементы на матчи команды.

    "Купите абонемент, если хотите, чтобы я играл в основе любимого клуба", - заявил Чернов.

    Напомним, что молодой футболист не провел ни одного матча в РФПЛ.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии151
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      cergei1971 9 июля 2015, 22:18

      купи абонемент и выиграешь водокачку!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:10

      С чувством юмора у него все в порядке! В принципе не так и плохо смотрелся в своем дебютном матче против Австрии. Главное, чтобы парень не зазведился! Удачи Чернову)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 9 июля 2015, 01:44

      Хорошая попытка кони, но нет.
      Все равно никто на кабинетных ходить не будет.
      Болельщика в отличии от судей не купишь, и этот факт печалит дядюшку Гинера.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Maskland > ПерекатиПоле 9 июля 2015, 06:55

      В душе твоей гной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      post-navigator 9 июля 2015, 00:26

      Группка настоящих армейских болельщиков может сыграть с Черновым ночью в тёмной подворотне в игру "Купи кирпич" :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:40

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 июля 2015, 22:37

      Это менеджер по рекламе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24994

      bset 8 июля 2015, 22:34

      Хороший пиар))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Ангел неБесГрешен 8 июля 2015, 22:06

      Слуцкий:-Не купите абик-перестану качаЦЦа в кресле.
      гинер:-Не купите абик-не на что будет работать с судьями.
      Натхо:-Не купите абик-не буду бить пенальти, их просто не будет, гинер так сказал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Ангел неБесГрешен 8 июля 2015, 22:01

      А ещё вроде берёза канючил, типа не купите абик-не вылечу спину.
      Назло бабушке отморожу уши. Назло контролёру куплю билет и не поеду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      Jum13 8 июля 2015, 21:55

      Вот это Никита вбросил! И ладно бы армейцы что-то гворили - у глоров каких-то левых клубов трещит и рвется не останавливаясь! )))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11