Чернов: "Хотите, чтоб я играл? Купите абонемент"

Защитник московского ЦСКА Никита Чернов призвал болельщиков красно-синих покупать сезонные абонементы на матчи команды.



"Купите абонемент, если хотите, чтобы я играл в основе любимого клуба", - заявил Чернов.



Напомним, что молодой футболист не провел ни одного матча в РФПЛ.



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