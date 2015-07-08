Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Мордовия" разорвала контракт с Рустемом Мухаметшиным

    Саранская "Мордовия" объявила о расторжении контракта с нападающим команды Рустемом Мухаметшиным. Это случилось по согласию обеих сторон.

    "Наш клуб завершает сотрудничество с этим футболистом. Желаем Рустему дальнейших успехов в карьере, новых побед и достижений", - говорится в заявлении "Мордовии".

    В минувшем сезоне РФПЛ Мухаметшин провел 6 матчей и дважды забил.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:38


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 8 июля 2015, 18:06

      а руслан остается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 8 июля 2015, 17:19

      Это не Руслан, а его братец. Руслан еще подает надежды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 8 июля 2015, 16:22

      Скандальчик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 июля 2015, 16:14

      Поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 8 июля 2015, 15:58

      К нам его в Зенит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 15:53

      6+2 лимит почти

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11