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    "Реал" продлил контракт с Карвахалем

    Мадридский "Реал" официально сообщил о подписании нового контракта с защитником команды Даниэлем Карвахалем. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2020-го года.

    Ожидается, что в скором времени "сливочные" заключат новый договор с другим игроком обороны - Марсело.

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    Источник: ФК «Реал»

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    08.07.2015 15:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:22

      Карвахалю будет непросто конкурировать с Данило.

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 9 июля 2015, 01:58

      Сразу на пять лет переподписали, но Данило будет основным походу.

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 22:10

      а марсело

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 июля 2015, 19:10

      Верное решение
      Дани заслужил

      0
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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:40


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 18:03

      Отличная новость,остался Марсело!

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      Рейтинг: +39

      Metz57100 8 июля 2015, 16:42

      Марсело следующий !

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      Рейтинг: +168

      SteveJobs 8 июля 2015, 16:36

      Вроде Карвахаль нормальный парень, что он в Реале делает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +80

      Erik15 > SteveJobs 8 июля 2015, 18:01

      Вот только не нормальный,откажется играть за Реал!

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      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр 8 июля 2015, 16:00

      Это хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 8 июля 2015, 15:47

      Продлил контракт со скамейкой.
      Данило ему все равно не вытеснить. =)

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Mоnоlo 8 июля 2015, 15:48

      Не факт, что Данило сразу в основе окажется!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Павлюченко 13 8 июля 2015, 15:52

      Зная Переса окажется..40 мультов за него Порту отвалили...таких в запас не берут. =)

      0
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > Павлюченко 13 8 июля 2015, 16:02

      Считаете Флорентино купил игрока за огромные деньги, для того чтобы тот сидел на скамейке, вот уж не думаю...

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      Рейтинг: +10

      SHYM > Субъективное мнение 8 июля 2015, 16:50

      В свое время Коэнтрау тож был куплен за 30 млн, но в серьёз как осн защитник он все равно не рассматривался, больше он ценен как универсал (в турне по США он играл и в опорника и в полузащитника), наверное Данило тож будет совмещать роль правого инсайда при присутствии Карвахаль.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Mоnоlo 8 июля 2015, 18:53

      Илльяраменди только я помню?:)

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