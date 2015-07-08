"Реал" продлил контракт с Карвахалем

Мадридский "Реал" официально сообщил о подписании нового контракта с защитником команды Даниэлем Карвахалем. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2020-го года.



Ожидается, что в скором времени "сливочные" заключат новый договор с другим игроком обороны - Марсело.



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