Еременко не верит в возвращение Думбия в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал слухи касательно возможного возвращения форварда "Ромы" Сейду Думбия в стан армейцев.



"Мне не верится, что африканец может вернуться. Хотя если это произойдёт, будет большим плюсом для нас. Думаю, сам Думбия захочет остаться в Европе", - поделился мнением финн.



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