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    Еременко не верит в возвращение Думбия в ЦСКА

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал слухи касательно возможного возвращения форварда "Ромы" Сейду Думбия в стан армейцев.

    "Мне не верится, что африканец может вернуться. Хотя если это произойдёт, будет большим плюсом для нас. Думаю, сам Думбия захочет остаться в Европе", - поделился мнением финн.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 15:31
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:12

      А вот я верю! В свое время мало кто верил, что Вагнер Лав вернется, но он вернулся) Считаю, что ЦСКА Носорог нужнее в данной ситуации.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:21

      Финн размышляет про африканца...

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 00:26

      как он его ласково - африканец!))

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 июля 2015, 21:27

      Я тоже

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      Рейтинг: +123

      Exodus 8 июля 2015, 20:04

      Петух петуха видит издалека!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 8 июля 2015, 19:46

      Странно что Ерема Фин так думает. Гюнтер и все игроки всегда говорили,что ЦСКА это большая дружная семья.Если есть предложение вернуться в родную семью, он должен бежать в ЦСКА ЗАДРАВ ПОРТКИ!

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Krasnodar 123 8 июля 2015, 22:11

      Как бы хорошо они не общались,европа есть европа

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > skipushkach 9 июля 2015, 00:27

      а москва - азия?
      пожалуй, ты прав!

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      Рейтинг: +18

      x-hate > skipushkach 9 июля 2015, 08:49

      украина цэ европа! xDD

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > kkomov 11 июля 2015, 15:15

      А Москва - это Россия...

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      Рейтинг: +1532

      starche 8 июля 2015, 18:44

      А и никто не верит.

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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:41


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 18:40

      нет, не вернётся

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 8 июля 2015, 18:31

      Роман в сегодняшней игре против Химок как всегда был на высоте))

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