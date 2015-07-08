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    Вопрос с переходом Дармиана в "МЮ" почти решен

    Переход защитника итальянского "Торино" Маттео Дармиана в английский "Манчестер Юнайтед" почти завершен. "Красным дьяволам" остается лишь договориться с клубом, воспитавшим игрока, о бонусе. Этим клубом является "Милан". Соглашение Дармиана с "МЮ" будет рассчитано на 4 года. Стоимость трансфера составит около 12-и миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне "Серии А" защитник провел 33 игры и забил 2 мяча.

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    Источник: Skysports

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    08.07.2015 15:13
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:15

      Дармиан хорошее приобретение.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros 8 июля 2015, 23:40

      Теперь все встает на свои места.И вполне понятно почему никаких замуток с Клайном не было.Хотя разговоров про это ходило много.
      Клайн как по мне вполне хорош.
      Но Дармиан поинтереснее
      ЛВГ и Вудворд отлично поработали(но надеюсь это только начало нашего ТО).Как-то молча,без особой шумихи-бац и взяли отличного игрока,да и сумма мягко сказать не большая.

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      Рейтинг: +193

      man_united red 8 июля 2015, 22:41

      все парни,де хеа точно свалит("Реал" договорился с "Порту" о трансфере Касильяса

      08 Июля 2015, 19:42, 139
      "Реал" договорился с "Порту" о трансфере Касильяса

      Голкипер "Реала" Икер Касильяс в ближайшие часы официально объявит о своем переходе в "Порту".

      По информации Marca, испанский и португальский клубы достигли окончательной договоренности по этому вопросу. Сообщается, что в четверг 34-летний вратарь намерен попрощаться с болельщиками мадридской команды.

      Касильяс защищал цвета "сливочных" с 1998 года. За это время он пять раз становился чемпионом Испании, два раза побеждал в Кубке Короля и четыре -в Суперкубке Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевал еще много других трофеев.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 19:54

      Расскажите , болельщики серии а , что это за игрок вообще ? Какого уровня футбол показывает ?

      0
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 20:57

      Настоящий энерджайзер. Распахивает свою бровку от штрафной до штрафной. Обладает высокой скоростью, прекрасно выбирает позицию, цепок и надежен в защите, умело подключается к атакам. К тому же, Дармиан довольно универсален: его можно задействовать как справа так и слева. Игрок практически без слабых мест. Весь вопрос упирается лишь в адаптацию.

      10
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Супер Лелька 8 июля 2015, 21:25

      спасибо за очень информативный ответ ! Дармиан прям таки "итальянский Филип Лам " )))

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 8 июля 2015, 19:32

      Блин, ухватили офигенного игрока. Остаётся только поздравить манкунианцев. Очень жаль, что профукали Дармиана.

      7
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 8 июля 2015, 19:34

      Вы сейчас с П-кой за Врсалько сцепились. Не Дармиан, конечно, но тоже довольно качественный молодой краек.

      4
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 8 июля 2015, 20:25

      Эх, если бы, Лелька( Наполи уведёт его из под носа у Юве, а Беппе будет продолжать говорить, что с флангами всё отлично.

      2
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 8 июля 2015, 20:52

      Со старым бандитом Лаурентисом, конечно, мало кто может поспорить, особенно на внутреннем рынке. Но поживем-увидим.
      А у нас пичалька: команда мало того, что не усиливается к предстоящей ЛЧ, так еще и несет совершенно незапланированные потери. Лотитка не сумел договориться с Маури о новом контракте и теперь мы остались без своего кэпа и умнейшего треквартисты.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Juventus21 9 июля 2015, 08:11

      А почему бы Ювентусу не подписать Александра Коларова? Хороший защитник, который уже когда то играл в Серии А)

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > alessios1990 12 июля 2015, 22:09

      Проблема в том что есть куча шлака, который не продан плюс руководство в упор не замечает, что фланги надо укреплять)

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 12 июля 2015, 22:11

      Мдааа...дела пока не очень, Лельк. Потеряли кэпа, покупок качественных нет. Что же на уме у вашего тандема, знают только они сами.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Juventus21 13 июля 2015, 07:19

      Ты имеешь ввиду Де Челье?) Он формально числится в Ювентусе, а не играет.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > alessios1990 15 июля 2015, 13:41

      Есть Де Челье, Падоин, Касерес. Так что пока их не продадут, Врсалько и других крайних беков покупать не будут.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 8 июля 2015, 19:11

      Хорошее усиление за 12 миллионов

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      Рейтинг: +404

      flirt 8 июля 2015, 19:00

      как всегда МЮ - шикарны в вопоросах таких.. Умеют заполучить ценных кадров. то что надо.. Меньше пафоса - настоящий работяга

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      Рейтинг: +24

      SarmatMUFC 8 июля 2015, 18:42

      А че там со Стерлингом?

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      Рейтинг: +404

      flirt > SarmatMUFC 8 июля 2015, 19:01

      Стерлинг грезит как бы уйти из колбасников.. Даже говорит когд голы на Энфилде буду дырявому Миньету забивать.. Буду праздновать что забил - заклятым врагам

      4
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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 8 июля 2015, 18:07

      Вот так вот. Сумма трансфера за основного защитника сборной Италии просто смешная) отличный трансфер.

      11
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      Рейтинг: +48

      AktobeBarca 8 июля 2015, 18:05

      Очень хорошый трансфер. Поздравляю МЮ

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