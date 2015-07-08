Вопрос с переходом Дармиана в "МЮ" почти решен

Переход защитника итальянского "Торино" Маттео Дармиана в английский "Манчестер Юнайтед" почти завершен. "Красным дьяволам" остается лишь договориться с клубом, воспитавшим игрока, о бонусе. Этим клубом является "Милан". Соглашение Дармиана с "МЮ" будет рассчитано на 4 года. Стоимость трансфера составит около 12-и миллионов фунтов.



В минувшем сезоне "Серии А" защитник провел 33 игры и забил 2 мяча.



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