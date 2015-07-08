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    Молодой игрок "Зенита" переходит в РБ "Лейпциг"

    18-летний защитник санкт-петербургского "Зенита" Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в клубе второй немецкой Бундеслиги РБ "Лейпциг". Уже завтра футболист может быть представлен в качестве новобранца команды. Эту информацию подтверждает и спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник. Сообщается, что немцам также интересен другой игрок "Зенита" - Джамалдин Ходжаниязов.

    "Мы достигли соглашения с "Зенитом". В ближайшее время представим игрока. Сейчас делаем ему визу", - сказал функционер.

    Отметим, что Скопинцев за первую команду "Зенита" не провел ни одного официального матча.

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    Источник: Bild

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    08.07.2015 14:33
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 9 июля 2015, 02:26

      Где то в 89-90 г., играл за молодежную команду Зенита Михаил Зарицкий. Очень неплохой нап. По 2-3 мяча за игру забивал. В 18 лет стал играть за Боруссию М, и пропал.
      Потом играл за полупрофессиональные клубы Люксембурга, там и осел. Тогда Зенит ничего ему предложить не мог. Но сейчас то чего своими кадрами так разбрасываться?

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:31

      Правильно!

      0
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      Рейтинг: +43

      Eezila 8 июля 2015, 19:35

      Засуетились перед приближающимся ЧМ

      1
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      Рейтинг: +794

      Miaf 8 июля 2015, 18:22

      Повезло парню, покидает кабинетный клуб неудачников. Вместо него возьмут еще одного Рондона.

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 18:20

      отличный выбор сделал парень, будет расти!

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 8 июля 2015, 17:49

      Правильное решение. Пусть растет. Международный опыт, тем более в Германии - на пользу.
      Да и при полных трибунах играть приятно.

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 8 июля 2015, 17:49

      А зачем зиниту воспитанники? Они ему не нужны, у зинита ведь есть Халк! Ведь зинит только Халками умеет обыгрывать всякие Мордовии да Амкары (и сливать матчи европейским середнякам, таким как Севилья :D). А без легионеров за 60мил€ зинит даже в топ-5 команд РФПЛ не дотянет.
      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Вакханалия 8 июля 2015, 18:30

      Зениту не нужны воспитанники, есть же великий Дзюба

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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 8 июля 2015, 17:41

      в хороший клуб переходит. ред булл очень быстро обороты набирает

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      Рейтинг: +169

      Overbeer 8 июля 2015, 17:24

      Дзюба?? ну а что? а вдруг?)

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 8 июля 2015, 16:55

      С одной стороны жаль, что молодой футболист покидает родной Зенит, с другой стороны , учитывая нынешнюю политику клуба, правильно он сделал. В Германии, скорее всего, он получит шанс показать всё, на что способен. Удачи ему! Я думаю, что для сборной лучше, если молодёжь потянется играть в Европу, главное, чтобы в основе клубов своих играли!

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      Рейтинг: +14

      zzzzenittt > vvv246 8 июля 2015, 17:57

      Самый верный вариант. Как показывает практика, прямое попадание российских молодых игроков в основу своих клубов кончается плохо. Большие бабки, скамейка и пропадающий интерес к игре. Там его точно научат как надо относиться к профессии и ценить свой зароботок. Для сборной это гораздо лучше, чем вытянутые за уши в основу "лимитчики".

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