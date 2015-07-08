Молодой игрок "Зенита" переходит в РБ "Лейпциг"

Где то в 89-90 г., играл за молодежную команду Зенита Михаил Зарицкий. Очень неплохой нап. По 2-3 мяча за игру забивал. В 18 лет стал играть за Боруссию М, и пропал.
Потом играл за полупрофессиональные клубы Люксембурга, там и осел. Тогда Зенит ничего ему предложить не мог. Но сейчас то чего своими кадрами так разбрасываться?
18-летний защитник санкт-петербургского "Зенита" Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в клубе второй немецкой Бундеслиги РБ "Лейпциг". Уже завтра футболист может быть представлен в качестве новобранца команды. Эту информацию подтверждает и спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник. Сообщается, что немцам также интересен другой игрок "Зенита" - Джамалдин Ходжаниязов.
"Мы достигли соглашения с "Зенитом". В ближайшее время представим игрока. Сейчас делаем ему визу", - сказал функционер.
Отметим, что Скопинцев за первую команду "Зенита" не провел ни одного официального матча.
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