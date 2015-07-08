Молодой игрок "Зенита" переходит в РБ "Лейпциг"

18-летний защитник санкт-петербургского "Зенита" Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в клубе второй немецкой Бундеслиги РБ "Лейпциг". Уже завтра футболист может быть представлен в качестве новобранца команды. Эту информацию подтверждает и спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник. Сообщается, что немцам также интересен другой игрок "Зенита" - Джамалдин Ходжаниязов.



"Мы достигли соглашения с "Зенитом". В ближайшее время представим игрока. Сейчас делаем ему визу", - сказал функционер.



Отметим, что Скопинцев за первую команду "Зенита" не провел ни одного официального матча.



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