"Реал" устроит Касильясу церемонию прощания

Мадридский "Реал" планирует устроить прощальную церемонию вратарю команды Икеру Касильясу, который в течение ближайших дней должен перейти в "Порту". Состоится она стадионе "Сантьяго Бернабеу", где будут присутствовать президент клуба, игроки и их семьи.



"Мы говорим Икеру не "прощай", а "до свидания". Двери нашего клуба всегда будут открыты для него", - сказал представитель администрации "Реала".



Переход Касильяса в "Порту", скорее всего, состоится в ближайшую пятницу.



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