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    "Реал" устроит Касильясу церемонию прощания

    Мадридский "Реал" планирует устроить прощальную церемонию вратарю команды Икеру Касильясу, который в течение ближайших дней должен перейти в "Порту". Состоится она стадионе "Сантьяго Бернабеу", где будут присутствовать президент клуба, игроки и их семьи.

    "Мы говорим Икеру не "прощай", а "до свидания". Двери нашего клуба всегда будут открыты для него", - сказал представитель администрации "Реала".

    Переход Касильяса в "Порту", скорее всего, состоится в ближайшую пятницу.

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    Источник: Marca

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    08.07.2015 14:26
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    Комментарии176
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      Рейтинг: +15

      sash71 11 июля 2015, 10:29

      И чем же Кас так разгневал Реал, что те решили с ним расстаться?

      0
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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 10:05

      Давайте все дружно пожелаем удачи Касильясу для которого Мадрид несомненно останется в сердце!

      1
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 9 июля 2015, 09:31

      Очередной тупой поступок Переса!!!

      1
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 9 июля 2015, 09:28

      Удачи Касу в Порту,ЛЕГЕНДА!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:12

      Для Порту это находка, а для Реала потеря, потом осознают это.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:29

      круто

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      Рейтинг: +10

      Терек и Барса 8 июля 2015, 23:12

      Как бы там небыло, Реал знает что делает. Иначе этот клуб небыл бы одним из лучших.

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      Рейтинг: +10

      Терек и Барса 8 июля 2015, 23:10

      Я лично не понимаю многих кто поливает Реал грязью, ветеран он конечно да, но клуб с такими амбициями не может позволять себе такую вещь как "привязанность". Уйдёт Икер, на место придёт кто-то сильнее и моложе, приоритет для клуба "ПОБЕДЫ", никто не захочет проигрывать везде (но оставив в составе всех легенд).

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      Рейтинг: +18

      goalaktika 8 июля 2015, 21:41

      Мля.... ну и заголовки пошли. То церемония прощания Касильясу, то Касильяс вероятно станет драконом! Походу не зря сайт переименовали на БОМБАрдир!

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      Рейтинг: +38

      LEGGI 8 июля 2015, 21:26

      в Порту Икер еще докажет Пересу что не зря был лучшим вратарем мира 2000-2012

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