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    Нобоа хочет вернуться в РФПЛ

    Агент бывшего футболиста московского "Динамо" Кристиана Нобоа, ныне выступающего за греческий ПАОК, Леонид Истрати заявил, что его клиент имеет желание вернуться в Россию.

    "В наших беседах Нобоа регулярно говорит, что скучает по России и хочет продолжить карьеру здесь. Но сейчас, конечно, все его мысли связаны с ПАОКом. Если поступят предложения из других команд, будем рассматривать", - поведал агент.

    Действующий контракт эквадорца с ПАОКом действует до 2017-го года.

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    Источник: ТАСС

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    08.07.2015 14:12
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:26

      Ну конечно! В Греции сейчас кризис и это может отразится в том числе и на футболе. Поэтому вполне логично, что его потянуло обратно в довольно беззаботную и не самую бедную в плане зарплат Россию)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:03

      В привычную среду вернется...

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:35

      не надо

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 8 июля 2015, 20:25

      Было бы здорово если кто нибудь вернул его в наш чемпионат, все же он был отличным футболистом и не последней фигурой и в Рубине и Динамо.

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      Рейтинг: +43

      Eezila 8 июля 2015, 19:33

      По Меге соскучился,)

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      Рейтинг: +217

      vampir1991 8 июля 2015, 19:28

      зачем уходил тогда?

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > vampir1991 8 июля 2015, 20:22

      Так с ним соглашения в Динамо не продлили, зачем он из Динамо ушел у Аджоева с Черчесовым надо спросить.

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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 19:27

      А куда именно?

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 18:11

      не получится, не то время

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 июля 2015, 17:23

      Платили бы там так же как у нас то ни фига бы не скучал

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      Рейтинг: +35

      mep13 8 июля 2015, 16:23

      Пусть торчит в проблемной Греции,раз так хотелось.

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