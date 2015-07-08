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    Кабай переходит в "Кристал Пэлас" ради Пардью

    Переход полузащитника французского ПСЖ Йоана Кабая в "Кристал Пэлас" близок к своему завершению. Англичане заплатят за футболиста 10 миллионов фунтов. В истории лондонцев этот трансфер станет рекордным по количеству затраченных средств. В ближайшие два дня Кабай пройдет медицинское обследование.

    Как сообщает французская пресса, ключевым фактором для хавбека стал главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью, с которым они вместе работали в "Ньюкасле". Из-за этого Кабай отверг предложение мадридского "Атлетико".

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 13:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 20:26

      интересно

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      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:02

      Зов тренера дорогого стоит...

      0
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      Рейтинг: +45

      mc_key 8 июля 2015, 20:56

      наведет шороху!!

      0
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      Рейтинг: +12

      Крылатый 8 июля 2015, 16:20

      Алан красава хороших игроков переманил, хоть и возрастных, но ему щас главное игру поставить. А на месте Кабая я поступил бы точно так же, тут он будет безоговорочный лидер, еще и кэп скорее всего. Огорчает, что сороки его прощелкали(

      1
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 8 июля 2015, 14:39

      Для КП это шикарный переход.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      La Masia 8 июля 2015, 14:03

      Правильно,деньги не все решают

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 13:34

      Должны оставатся в АПЛ

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      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 13:29

      у Кабая явно не все дома....Как можно променять "матрасников" на заштатный лондонский клубишко?Кто бы там не тренировал...

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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > старина 8 июля 2015, 13:33

      Согласен

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо > старина 8 июля 2015, 13:34

      атлетико канешна отличный клуб от всей балетной ла лиги, но настоящие мачо идут играть в апл, бей беги рулит =))
      (мнение автора может не совпадать...)

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      Рейтинг: +114

      miggel > старина 8 июля 2015, 13:53

      А что тут странного? В Кристал Пэлас он будет стабильным игроком основы, тем более тренер, которого он очень хорошо знает, а в Атлетико был бы на подхвате у кого-то, как в ПСЖ, тем более там тренер психопат. Он ведь наверное хочет играть на Евро через год, если будет полировать лавку в Атлетико, то пролетит...

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      Рейтинг: +90

      marvel777 > miggel 8 июля 2015, 14:21

      в АПЛ то тоже можно было бы клуб поприличнее выбрать

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      Рейтинг: +11

      Moscowfan > старина 8 июля 2015, 14:46

      ну значит наверно и не было никакого предложения от Атлетико)

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      Рейтинг: +686

      старина > miggel 9 июля 2015, 11:24

      В сборной я уверен он по любому будет играть

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