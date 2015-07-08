Кабай переходит в "Кристал Пэлас" ради Пардью

Переход полузащитника французского ПСЖ Йоана Кабая в "Кристал Пэлас" близок к своему завершению. Англичане заплатят за футболиста 10 миллионов фунтов. В истории лондонцев этот трансфер станет рекордным по количеству затраченных средств. В ближайшие два дня Кабай пройдет медицинское обследование.



Как сообщает французская пресса, ключевым фактором для хавбека стал главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью, с которым они вместе работали в "Ньюкасле". Из-за этого Кабай отверг предложение мадридского "Атлетико".



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