Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА не комментирует вопрос лимита на легионеров в РФПЛ

    ФИФА на данный момент воздерживается от комментариев по поводу вмешательства Министерства спорта РФ в деятельность РФС, которое выразилось в приказе со стороны ведомства принять лимит на легионеров "6+5". Это является нарушением одного из основных принципов ФИФА о невмешательстве государства в деятельность футбольных органов.

    В 2014-м году за аналогичное нарушение была приостановлена деятельность Федерации футбола Нигерии, из-за чего сборная Нигерии могла не поехать на чемпионат мира.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:28

      Ну и правильно! Это не их пока дело, а наши насущные проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 00:43

      обязана не просто комментировать, а вмешиваться вплоть до принятия жестких мер в отношении РФС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 8 июля 2015, 23:53

      Хоть в этом вопросе не лезут во внутрироссийские дела .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Igrov 8 июля 2015, 18:15

      Наши нарочно что ли все делают, чтобы у нас отняли ЧМ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия 8 июля 2015, 18:11

      У нас много общего с Нигерией.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Блоссия 9 июля 2015, 00:42

      ничего общего - это либералы страну ненавидят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 17:55

      ФИФА не комментирует бредовые решения

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 17:39

      опасность не миновала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Cskaz 8 июля 2015, 17:11

      Полностью согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 17:10

      ага сборная России не сможет поехать на собственный чемпионат мира, вот будет потеха то!...../

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      dokom 8 июля 2015, 16:33

      Какое же это вмешательства государства. Это решение не министерства а РФС.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11