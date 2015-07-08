"Анжи" просматривает Лукмана Аруну

Адам я тебе говорил откуда я,так что не бомби.
Ты и сам знаешь наше продажное правительство.
Махачкалинский "Анжи" просматривает на своем сборе полузащитника киевского "Динамо" Лукмана Аруну. В ближайшее время дагестанцы примут решение, подписывать ли контракт с африканским футболистом.
Добавим, что главный тренер "Анжи" Юрий Семин уже работал с Аруной в бытность рулевым украинского клуба.
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