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    "Анжи" просматривает Лукмана Аруну

    Махачкалинский "Анжи" просматривает на своем сборе полузащитника киевского "Динамо" Лукмана Аруну. В ближайшее время дагестанцы примут решение, подписывать ли контракт с африканским футболистом.

    Добавим, что главный тренер "Анжи" Юрий Семин уже работал с Аруной в бытность рулевым украинского клуба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 13:08
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 8 июля 2015, 20:44

      Адам я тебе говорил откуда я,так что не бомби.
      Ты и сам знаешь наше продажное правительство.

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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER > BloodyНeart 8 июля 2015, 21:25

      А с чего ты взял,что я имел тебя ввиду,ты же не укроповец,ты с Питера.На счет правительства,хорошее оно,плохое,но оно наше,мы выбирали,значит заслуживаем его.

      0
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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER > BloodyНeart 8 июля 2015, 21:35

      Ты спрашивал,что так много чеченцев в Европе.А кого там мало,ничего плохого не вижу,пусть изучают иностранные языки,учатся в вузах,получают образование,главное пусть не забывают кто они и свой язык и обычаи.

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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:45

      Вот снова предупреждают,мол дай укропам беспрепятственно хаить страну,в противном случаи забаним,мол.Баньте,но знайте,вы не патриоты.

      1
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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:12

      Укропы все в армию на хрен.

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      Рейтинг: +72

      densmen > TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:23

      тебя забыли спросить, чуч** черножо***е

      1
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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER > densmen 8 июля 2015, 19:27

      Пшол вон,[кю].

      0
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      Рейтинг: +72

      densmen > TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:30

      это тебе в ту сторону, провокатор чертов

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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER > densmen 8 июля 2015, 19:31

      Нечего на российских сайтах пастись.

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      Рейтинг: +72

      densmen > TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:37

      Интернет свободная среда,пастить будем где захотим, иди в фсб пожалуйся карлику ботокскому)

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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER > densmen 8 июля 2015, 19:39

      Скоро и так вам хана,конкретный капец будет.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > densmen 9 июля 2015, 00:08

      Орел, да из тебя и без "карлика" фарш сделают.

      0
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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER 8 июля 2015, 19:11

      Блин,сколько укропов пасутся здесь.Да если вас собрать всех,можно целый взвод создать.)))

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 8 июля 2015, 18:28

      Аруна при Семине, если не ошибаюсь, переломил ход игры с Рубином в Киеве в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 8 июля 2015, 16:31

      Срач покатил

      2
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      Рейтинг: +282

      cканер 8 июля 2015, 16:27

      будем смотреть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 8 июля 2015, 16:24

      Цвет как раз догистанский

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер > Ministri Krasnodar 8 июля 2015, 16:26

      как у твоих предков!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 8 июля 2015, 15:54

      Лучше пусть магу лезгина берут))

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > BloodyНeart 8 июля 2015, 16:12

      Милок, ты уж не обессудь. Ответь, против кого ты "Русский" воевать собрался???

      7
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > BloodyНeart 8 июля 2015, 17:24

      Уже русских спецназовцев в плен берут в Донецке,а россияне все твердят про войну Украины со своим народом)))
      Твой комментарий ? И ты тут украинской евро-интеграцией клянешься что ты русский ?))
      Ты майданутый уже надоел,хочешь войны на территории России ? Я тебя огорчу у нас никто не будет за горячие пирожки и пиченьки скакать как вы.

      2
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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 8 июля 2015, 15:50

      себе в очко засуньте эту желтую карточку ! вы че пiдоры творите? здесь уже не первый день оскорбляют целые нации вы же игнорируете. конченй сайт как все руководство этого сайта. баньте меня чепушилы жалкие! нацики пусть сидят и провокации создают. модеры пiдоры!

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > ANJI 0552 8 июля 2015, 16:18

      Да какие "нацики"??? Какой нацик такое напишет?: Скайнет прав во всем.
      Поддерживаю.
      Пусть у ваты расеянской бомбит!

      укропитек - в лучшем случае.

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