Алдервейрелд перешел в "Тоттенхэм"

Защитник испанского "Атлетико" Тоби Алдервейрелд перешел в лондонский "Тоттенхэм". Трудовое соглашение с бельгийцем заключено на пять лет. Примерная стоимость трансфера - 16 миллионов евро.



Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в "Саутгемптоне", который, согласно договору с "Атлетико", имеет первоочередное право на выкуп игрока. Им воспользоваться "святым" не дали, и теперь они намерены судиться с "матрасниками".



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