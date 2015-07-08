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    Алдервейрелд перешел в "Тоттенхэм"

    Защитник испанского "Атлетико" Тоби Алдервейрелд перешел в лондонский "Тоттенхэм". Трудовое соглашение с бельгийцем заключено на пять лет. Примерная стоимость трансфера - 16 миллионов евро.

    Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в "Саутгемптоне", который, согласно договору с "Атлетико", имеет первоочередное право на выкуп игрока. Им воспользоваться "святым" не дали, и теперь они намерены судиться с "матрасниками".

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 13:02
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:47

      Святые подадут в суд...

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 17:35

      удача!

      0
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      Рейтинг: +25

      BORCEL 8 июля 2015, 16:38

      Отличный трансфер.Надеюсь забетонируют защиту с Вертом.

      3
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 8 июля 2015, 16:27

      А что сразу Орлов? Тут половина сразу не выговорит, включая меня))) Жена теперь может меня проверять по телефону на предмет приема горячительного внутрь. Шпоры, привет, кстати!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vector > ст_прапорщик 8 июля 2015, 17:03

      Ну всё равно Гена вздохнул... пока пронесло)) Привет!!

      1
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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Vector 8 июля 2015, 17:35

      Какая половина? Может быть единицы и то сомневаюсь) привет,Валера!

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик > alexov222 8 июля 2015, 19:01

      Привет, Алекс!

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик > Vector 8 июля 2015, 19:02

      ПрЮвет!))

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      Рейтинг: +31

      cool4back > ст_прапорщик 9 июля 2015, 07:59

      ХАЙ!

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:49

      успехов тоби.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 8 июля 2015, 15:46

      Самое смешное в этой истории,что ттх нацелился на цз ромы Маноласа) хотя чтото мне говорит,это движежние просто поперек венгеру) чтоб не расслаблялся в пуховике

      4
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alexov222 8 июля 2015, 15:49

      утка..Роме Манолас самим нужен, к тому же у них вроде как еще и Романьоли в Милан может уйти..тем более у нас с ЦЗ и так перебор..надо от кого то избавляться. =)

      3
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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 8 июля 2015, 15:58

      Ты не поняла наверное-веня его хочет в арсенал...и последний раз говорю-убери пиндоский флаг,иначе отвечать не буду) я серьезно

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alexov222 8 июля 2015, 16:00

      ради тебя все что угодно. =)

      фухх и слава богу, я уже испугалась что мы опять защитников берем, и так перебор так то. =)

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Mоnоlo 8 июля 2015, 16:27

      Спасибо солнышко))

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 15:30

      Отличный вариант для Тоттенхэма! Теперь справа у шпор будет Уокер, слева Роуз, ну а в центре сыгранная пара Вертонген - Алдервейрелд) А сыгранная она еще со времен Аякса!

      3
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > alessios1990 8 июля 2015, 15:33

      С Уокером Триппьер будет конкурировать и не факт что Уокер выйграет эту борьбу...уж очень неплох бывший защитник Бернли. =)

      1
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      Рейтинг: +31

      cool4back > Mоnоlo 9 июля 2015, 08:01

      Друзья, а как нам быть с опорной зоной?

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 8 июля 2015, 15:22

      Тоби хороший защ)

      3
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      Рейтинг: +134

      cannongun 8 июля 2015, 14:53

      а, Сотон, подари нам еще одного Бэйла =))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > cannongun 8 июля 2015, 14:59

      Бэйлы на ближайшие 10 лет все закончились))))Возьмите Ворд-Прауса новый Скоулз как ни как)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cannongun > dimagas1 8 июля 2015, 15:05

      да с удовольствием! и потом толкнем манкам, как Кэррика

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > cannongun 8 июля 2015, 15:08

      Согласны. Пройдите на склад футбольных талантов номер 4)))

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      Рейтинг: +90

      marvel777 8 июля 2015, 14:39

      отличный трансфер для Тоттенхэма,в Атлетико думаю на Хименеса будут делать ставку после ухода Миранды.

      2
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