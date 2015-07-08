Димидко восстанавливается от травмы головы в стационаре

Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Димидко продолжает оставаться на стационарном лечении после тяжелой травмы головы, полученной в недавнем товарищеском матче против "Калуги" (4:0). У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.



"Здоровье Димидко постепенно приходит в норму. Но еще он в стационаре. Представители клуба регулярно навещают Александра. Желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении "Арсенала".



Туляки начнут сезон ФНЛ 11-го июля домашним матчем против "Байкала".



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