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    Димидко восстанавливается от травмы головы в стационаре

    Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Димидко продолжает оставаться на стационарном лечении после тяжелой травмы головы, полученной в недавнем товарищеском матче против "Калуги" (4:0). У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.

    "Здоровье Димидко постепенно приходит в норму. Но еще он в стационаре. Представители клуба регулярно навещают Александра. Желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении "Арсенала".

    Туляки начнут сезон ФНЛ 11-го июля домашним матчем против "Байкала".

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 12:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 15:30

      Голову надо беречь

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 8 июля 2015, 13:17

      Здоровья, Саше! И быстрее поправиться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 8 июля 2015, 13:17

      Товарняк!?
      Чего случилось-то?

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 12:59

      Ничо себе товарняк покатали!!

      0
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