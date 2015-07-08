Угу Алмейда сегодня подпишет контракт с "Анжи"

Агент бывшего игрока "Кубани" Угу Алмейды Паулу Барбоза заявил, что его клиент сегодня станет футболистом махачкалинского "Анжи".



"В среду вопрос с переходом в дагестанскую команды должен решиться. Контракт Угу будет рассчитан на два года", - сказал агент.



В минувшем сезоне РФПЛ Алмейда провел 10 матчей и забил два мяча.



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