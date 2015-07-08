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    Угу Алмейда сегодня подпишет контракт с "Анжи"

    Агент бывшего игрока "Кубани" Угу Алмейды Паулу Барбоза заявил, что его клиент сегодня станет футболистом махачкалинского "Анжи".

    "В среду вопрос с переходом в дагестанскую команды должен решиться. Контракт Угу будет рассчитан на два года", - сказал агент.

    В минувшем сезоне РФПЛ Алмейда провел 10 матчей и забил два мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 12:34
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:46

      Хороший игрок для линии атаки Анжи.

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 8 июля 2015, 21:25

      надеюсь Палыч знает как выжать из Угу максимум пользы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 8 июля 2015, 17:08

      туфту собирают

      1
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      Рейтинг: +16

      serg33 8 июля 2015, 16:29

      Реально, лучше молодого и перспективного купили бы)

      2
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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 8 июля 2015, 15:52

      себе в очко засуньте эту желтую карточку ! вы че пiдоры творите? здесь уже не первый день оскорбляют целые нации вы же игнорируете. конченй сайт как все руководство этого сайта. баньте меня чепушилы жалкие! нацики пусть сидят и провокации создают. модеры пiдоры!

      2
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      Рейтинг: +71

      auersmacher 8 июля 2015, 15:25

      Шпалыч подберёт к нему ключи и Угу наколотит банок 10. Хороший нап, цепкий, опытный. "Анжи" в этом сезоне может хорошо выстрелить.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 15:06

      А зачем тогда переходил в Кубань? Уже не первый игрок, который переходит из краснодарского клуба в Анжи! Дагестанский клуб заметно усиляется перед стартующим сезоном в РПЛ я смотрю)

      1
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 8 июля 2015, 15:05

      Зачем Анжи начинает собирать отработанный материал?! В Краснодаре абсолютно ничего не показал. Лучше бы кого молодого подписали...

      1
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 8 июля 2015, 14:38

      Твой Босс и Отец что? Мамка не бось не дала седня? Из за того что двойку получил?

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      Рейтинг: +27

      eskobar34 8 июля 2015, 14:36

      Привлечение болельщиков на игры Анжи не больше,непонятно зачём он нужен им ничего в Кубани непоказал

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