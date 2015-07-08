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    • Новый президент РФС будет обладать полномочиями только год

    Новый президент РФС будет обладать полномочиями только год

    Заместитель председателя юридического комитета Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил, что выбранный 2 сентября президент организации будет иметь полномочия только на протяжении одного года.

    «Все кандидаты должны понимать, что срок полномочий составит всего год. Цель – синхронизация выборов и периодов после окончания Олимпийских игр 2016-го года, как того требует наше законодательство. Поэтому в сентябре следующего года состоятся новые выборы», – заявил функционер.

    Прием заявок от кандидатов в этом году будет продолжаться до 24-го июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 12:06
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    Комментарии (18)
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    Vladimir 808
    1436349957
    Выборы, выборы, сплошные выборы, работать времени совсем не остается!
    Ответить
    112910415
    1436350187
    всё к лучшему
    Ответить
    Петр 1
    1436350869
    значит мутный год нас ожидает!(
    Ответить
    rubinovyi2
    1436351443
    Ну и стоило огород городить?
    Ответить
    sir-5
    1436352310
    Эх,год,ещё год, ещё много-много лет; с этим питерским Мутко далеко футбол пойдёт.
    Ответить
    mat73
    1436353894
    Ого сколько денег уйдет на эти ежегодные выборы-перевыборы!!..
    Ответить
    mihaluch
    1436355806
    Типа, наворовал сам, дай поворовать другому.
    Ответить
    lobsterdam
    1436357775
    это чтоб новый начальник футсоюза имел отмазку от критики за провал на ЧМ-18: мол,времени не было совсем, всего 1,5 года. А предыдущий, кого сейчас \"изберут\", заявит: а я что за год-то сделать смог?
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    nahan
    1436413353
    Правильная мысль...
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    ologreds
    1694997650
    numo435103
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