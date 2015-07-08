Новый президент РФС будет обладать полномочиями только год

Заместитель председателя юридического комитета Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил, что выбранный 2 сентября президент организации будет иметь полномочия только на протяжении одного года.



«Все кандидаты должны понимать, что срок полномочий составит всего год. Цель – синхронизация выборов и периодов после окончания Олимпийских игр 2016-го года, как того требует наше законодательство. Поэтому в сентябре следующего года состоятся новые выборы», – заявил функционер.



Прием заявок от кандидатов в этом году будет продолжаться до 24-го июля.



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