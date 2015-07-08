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    Новый президент РФС будет обладать полномочиями только год

    Заместитель председателя юридического комитета Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил, что выбранный 2 сентября президент организации будет иметь полномочия только на протяжении одного года.

    "Все кандидаты должны понимать, что срок полномочий составит всего год. Цель - синхронизация выборов и периодов после окончания Олимпийских игр 2016-го года, как того требует наше законодательство. Поэтому в сентябре следующего года состоятся новые выборы", - заявил функционер.

    Прием заявок от кандидатов в этом году будет продолжаться до 24-го июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 12:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:42

      Правильная мысль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 8 июля 2015, 15:16

      это чтоб новый начальник футсоюза имел отмазку от критики за провал на ЧМ-18: мол,времени не было совсем, всего 1,5 года. А предыдущий, кого сейчас "изберут", заявит: а я что за год-то сделать смог?

      0
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      Рейтинг: +39

      mihaluch 8 июля 2015, 14:43

      Типа, наворовал сам, дай поворовать другому.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 14:11

      Ого сколько денег уйдет на эти ежегодные выборы-перевыборы!!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      sir-5 8 июля 2015, 13:45

      Эх,год,ещё год,
      ещё много-много лет;
      с этим питерским Мутко
      далеко футбол пойдёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 июля 2015, 13:30

      Ну и стоило огород городить?

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 8 июля 2015, 13:21

      значит мутный год нас ожидает!(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 13:09

      всё к лучшему

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 8 июля 2015, 13:05

      Выборы, выборы, сплошные выборы, работать времени совсем не остается!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 июля 2015, 12:47

      Все правильно

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