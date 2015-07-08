Бенедито: "Если стану президентом "Барселоны", продам Турана в "Атлетико"

Значит, точно не быть ему призидентом клуба.
Значит, точно не быть ему призидентом клуба.
Теперь его не выберут :) балаболка )
БЕНЕДИТО ПОШЕЛ ТЫ НА Х - КТО ТЫ ТАКОЙ
если же туран останется, то я даже не могу представить, как он будет наныривать мессику пенальти) хотя, скоро, походу, всё увидим)
А что надо было, зимой покупать игроков? Так все и согласились отпускать в Барсу. Бартомеу останется на посту, Лапорта ему проиграет я думаю.
Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу.
Источник: http://soccer.ru/news/435100.shtml-
Бартомеу не выберут. Либо Лапорта , либо Бенедито.
Ну тогда точно не выберут тебя )
Посколько требл отсаётся в силе Бартомеу мне кажется он и будет дальше президентом ! Я в том числе хотел чтобы был президентом Лапорта... но если честно подумать то Бартомеу им останется !
Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу.
Источник: http://soccer.ru/news/435100.shtml-
Бартомеу не выберут. Либо Лапорта , либо Бенедито.
Запрет на регистрацию новичков Барселона получили при Бартомеу , а это и будет камнем преткновения при выборах Бартомеу как президента футбольного клуба Барселона.И требл здесь не при чём. Требл Барселона могла выиграть и при другом президенте клуба и выигрывала даже ранее.
Либо Лапорта , либо Бенедито.
ты меня не понял ! ну да ладно ! Бартомеу останется ... я хотел чтобы был Лапорта ... но никак не хочу чтоб Арда ушёл ! он должен быть в Барсе я мечтал о таком трансфере он уж очень хорош ... круче всяких Ракитичей !
Это твоя мечта , а моя что бы и Бартомеу и Туран и Энрике ушли из Барсы.И вернулся Райкаард -его Барсу я любил больше всего.
Ракитич -это вообще бревно и Туран тоже мало ты , что понимаешь в футболе друг.Педро в 10 раз лучше этого Турана и Санчес.А уж про Ди Марию и Азара вообще говорить тебе не хочется.
ДиМа в Барсе врят ли так и Азар ! а именно твой педр1то не футболист - туран намного лучше ! а насчёт Барсы Райкарда тебе понравилось не и за Райкарда а просто смотрел на звёзд как Деку Этоо Ронадинью ... лучше не спорь с Лапортой у нас будет Погба который очень отвратительно играет (вместо Турана) а интересно как это купить а потом продать ?! а ?!это не красиво получается тот же трансфер с Иброй !
С Тураном будет также как с Иброй. И с Погба будет также как с Яя Туре. С Ракитичем будет также.
И Барса Райкаарда была хороша не этим, а тем , что там играли Деку, ЭтоО и Рональдиньо и Хави+Месси.А не Туран ,Ракитич, Педро, Яя Туре и прочие г.
Матьё ещё...Вот это!
ну да в Барсе играет конечно не все звёзды футбола я с тобой согласен ... но выйграли требл вот именно со всеми Ракитичами и Матьё и.т.д ! Барса же хотела купить Хуммельса Ройса Коке и.т.д но игроки не хотят играть за Барсу типа серьёзная конкуренция ... по этому и покупают всяких Ракитичей и Матьё и делает из них чемпионов ( а поверь это лучше ) из бомжа в чемпиона это нормально ! так что сам подумай ! поэтому Барса и считается лучшая !
а вот Туран получше Погбы и.т.д ! и ты увидешь это в след.сезоне !
Может быть но ,что Яя Туре лучше Бускетса я уже видел и , что Ракитич лучше Хави. Поверь Брат Туран не лучше Иньесты. И требл выиграли из-за того , что Суареса купили ,а не Ракитича.
Месси+Неймар+Суарес -114 мячей. А особенно последний в этой тройке!
Не было бы их не было бы требла. Ну и Маскерано и Пике одни из лучших.
Но от них пользы меньше чем от Рональдиньо ,ЭтоО, Суарес, Анри.
В Барсе не только руководство ипонутые, но и люди которые в это самое руководство метят...