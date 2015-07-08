Бенедито: "Если стану президентом "Барселоны", продам Турана в "Атлетико"

Кандидат на пост президента "Барселоны Агусти Бенедито заявил, что в случае его победы на выборах, продаст Арда Турана обратно в "Атлетико". Согласно договоренности каталонцев с "матрасниками" новый президент "Барселоны" может этим летом продать турка обратно за 30,6 млн евро.



"Это проблема для нас. Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу. Он дорого заплатит за это, потому что перешел черту. Если меня выберут, я продам Турана обратно",- приводит слова Бенедито Goal.com.