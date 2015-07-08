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    Бенедито: "Если стану президентом "Барселоны", продам Турана в "Атлетико"

    Кандидат на пост президента "Барселоны Агусти Бенедито заявил, что в случае его победы на выборах, продаст Арда Турана обратно в "Атлетико". Согласно договоренности каталонцев с "матрасниками" новый президент "Барселоны" может этим летом продать турка обратно за 30,6 млн евро.
    "Это проблема для нас. Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу. Он дорого заплатит за это, потому что перешел черту. Если меня выберут, я продам Турана обратно",- приводит слова Бенедито Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    08.07.2015 11:30
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:40

      Значит, точно не быть ему призидентом клуба.

      1
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      Рейтинг: +42

      ААС 8 июля 2015, 23:54

      Теперь его не выберут :) балаболка )

      1
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      Рейтинг: +625

      el barsa 8 июля 2015, 19:29

      БЕНЕДИТО ПОШЕЛ ТЫ НА Х - КТО ТЫ ТАКОЙ

      3
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 8 июля 2015, 16:59

      если же туран останется, то я даже не могу представить, как он будет наныривать мессику пенальти) хотя, скоро, походу, всё увидим)

      2
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      Рейтинг: +85

      Agamaga 8 июля 2015, 16:57

      А что надо было, зимой покупать игроков? Так все и согласились отпускать в Барсу. Бартомеу останется на посту, Лапорта ему проиграет я думаю.

      2
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 8 июля 2015, 16:46

      Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу.
      Источник: http://soccer.ru/news/435100.shtml-
      Бартомеу не выберут. Либо Лапорта , либо Бенедито.

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      Рейтинг: +114

      neomessi 8 июля 2015, 16:14

      Ну тогда точно не выберут тебя )

      2
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      Рейтинг: +96

      BarcelonaMD 8 июля 2015, 15:54

      Посколько требл отсаётся в силе Бартомеу мне кажется он и будет дальше президентом ! Я в том числе хотел чтобы был президентом Лапорта... но если честно подумать то Бартомеу им останется !

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > BarcelonaMD 8 июля 2015, 16:50

      Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу.
      Источник: http://soccer.ru/news/435100.shtml-
      Бартомеу не выберут. Либо Лапорта , либо Бенедито.
      Запрет на регистрацию новичков Барселона получили при Бартомеу , а это и будет камнем преткновения при выборах Бартомеу как президента футбольного клуба Барселона.И требл здесь не при чём. Требл Барселона могла выиграть и при другом президенте клуба и выигрывала даже ранее.
      Либо Лапорта , либо Бенедито.

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      Рейтинг: +96

      BarcelonaMD > AlexanderP622 9 июля 2015, 17:34

      ты меня не понял ! ну да ладно ! Бартомеу останется ... я хотел чтобы был Лапорта ... но никак не хочу чтоб Арда ушёл ! он должен быть в Барсе я мечтал о таком трансфере он уж очень хорош ... круче всяких Ракитичей !

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > BarcelonaMD 9 июля 2015, 19:24

      Это твоя мечта , а моя что бы и Бартомеу и Туран и Энрике ушли из Барсы.И вернулся Райкаард -его Барсу я любил больше всего.
      Ракитич -это вообще бревно и Туран тоже мало ты , что понимаешь в футболе друг.Педро в 10 раз лучше этого Турана и Санчес.А уж про Ди Марию и Азара вообще говорить тебе не хочется.

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      Рейтинг: +96

      BarcelonaMD > AlexanderP622 11 июля 2015, 13:43

      ДиМа в Барсе врят ли так и Азар ! а именно твой педр1то не футболист - туран намного лучше ! а насчёт Барсы Райкарда тебе понравилось не и за Райкарда а просто смотрел на звёзд как Деку Этоо Ронадинью ... лучше не спорь с Лапортой у нас будет Погба который очень отвратительно играет (вместо Турана) а интересно как это купить а потом продать ?! а ?!это не красиво получается тот же трансфер с Иброй !

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > BarcelonaMD 11 июля 2015, 14:05

      С Тураном будет также как с Иброй. И с Погба будет также как с Яя Туре. С Ракитичем будет также.
      И Барса Райкаарда была хороша не этим, а тем , что там играли Деку, ЭтоО и Рональдиньо и Хави+Месси.А не Туран ,Ракитич, Педро, Яя Туре и прочие г.
      Матьё ещё...Вот это!

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      Рейтинг: +96

      BarcelonaMD > AlexanderP622 13 июля 2015, 13:10

      ну да в Барсе играет конечно не все звёзды футбола я с тобой согласен ... но выйграли требл вот именно со всеми Ракитичами и Матьё и.т.д ! Барса же хотела купить Хуммельса Ройса Коке и.т.д но игроки не хотят играть за Барсу типа серьёзная конкуренция ... по этому и покупают всяких Ракитичей и Матьё и делает из них чемпионов ( а поверь это лучше ) из бомжа в чемпиона это нормально ! так что сам подумай ! поэтому Барса и считается лучшая !

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      Рейтинг: +96

      BarcelonaMD > AlexanderP622 13 июля 2015, 13:13

      а вот Туран получше Погбы и.т.д ! и ты увидешь это в след.сезоне !

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > BarcelonaMD 13 июля 2015, 19:07

      Может быть но ,что Яя Туре лучше Бускетса я уже видел и , что Ракитич лучше Хави. Поверь Брат Туран не лучше Иньесты. И требл выиграли из-за того , что Суареса купили ,а не Ракитича.
      Месси+Неймар+Суарес -114 мячей. А особенно последний в этой тройке!
      Не было бы их не было бы требла. Ну и Маскерано и Пике одни из лучших.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > BarcelonaMD 13 июля 2015, 19:13

      Но от них пользы меньше чем от Рональдиньо ,ЭтоО, Суарес, Анри.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:45

      цирк какой то.))

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Die Roten 8 июля 2015, 23:53

      Ты че потерял тут??? Иди с ветки Барселоны!!!

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      Рейтинг: +870

      jet_set 8 июля 2015, 15:24

      В Барсе не только руководство ипонутые, но и люди которые в это самое руководство метят...

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