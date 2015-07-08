"Амкар" подписал лучшего опорного полузащитника чемпионата Дании

Футболист датского "Мидтьюлланда" Изунна Узочакву переходит в "Амкар" Нигериец находился в команде на просмотре на предсезонных сборах и сумел убедить тренерский штаб "Амкара" в своей профпригодности.

Срок соглашения футболиста с пермским клубом рассчитан на 3 года.В 2006-м Изунна дебютировал в датской Суперлиге в составе "Мидтьюлланда", где выступал до настоящего времени и дважды помогал своей команде выходить в финал Кубка Дании. По итогам сезона 2014/2015 Изуанна завоевал титул чемпиона страны, а два последних сезона Узочакву был назван лучшим опорным полузащитником Дании. В "Амкаре" футболист будет выступать под номером «43».