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    "Амкар" подписал лучшего опорного полузащитника чемпионата Дании

    Футболист датского "Мидтьюлланда" Изунна Узочакву переходит в "Амкар" Нигериец находился в команде на просмотре на предсезонных сборах и сумел убедить тренерский штаб "Амкара" в своей профпригодности.
    Срок соглашения футболиста с пермским клубом рассчитан на 3 года.В 2006-м Изунна дебютировал в датской Суперлиге в составе "Мидтьюлланда", где выступал до настоящего времени и дважды помогал своей команде выходить в финал Кубка Дании. По итогам сезона 2014/2015 Изуанна завоевал титул чемпиона страны, а два последних сезона Узочакву был назван лучшим опорным полузащитником Дании. В "Амкаре" футболист будет выступать под номером «43».

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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.07.2015 10:29
    Комментарии17
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 16:47

      наверно этому Изунну Узочакву в Дании было комфортнее, чем например в той же Франции, Швейцарии, где таковых Изунн Узочакву гораздо больше....../

      0
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      Рейтинг: +118

      Фанат футбола 67 8 июля 2015, 14:24

      Очень интересно! и наверняка за гроши, а то и совсем бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 8 июля 2015, 13:16

      Чем платить будете в конце сезона?

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 8 июля 2015, 13:11

      Удачи в Амкаре!

      0
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      Рейтинг: +18

      Shafterhopf 8 июля 2015, 11:47

      Скоро вся сборная Нигерии будет играть в ЧР.

      0
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      Рейтинг: +39

      mihaluch > Shafterhopf 8 июля 2015, 14:53

      Изунна Узочакву не входит в сборную Нигерии.

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 8 июля 2015, 11:42

      Посмотрим,может что и получится из него в России.

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 8 июля 2015, 11:32

      Старый конь...

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 8 июля 2015, 11:18

      По мне так лучше играть хотя бы в третьем отборочном раунде за Мидтьюлланд, чем ошиваться на последних местах в РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 8 июля 2015, 11:15

      Давайте ужесточим лимит че..чтобы играли её лучшие опорники а алкаши со двора. Зато наши

      2
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 8 июля 2015, 11:15

      фамилия сложная, Орлов не одобряет трансфер

      5
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