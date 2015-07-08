Семин остался доволен игрой "Анжи"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин остался доволен действиями своих подопечных в товарищеском матче против "Маккаби" из Тель-Авива. Матч с израильской командой завершился вничью 1:1, в составе "Анжи" гол на счету Янника Боли.
"Мы играли с очень хорошей командой, которая опережает нас по количеству тренировок в межсезонье. У «Маккаби» уже через несколько дней матч квалификационного раунда Лиги чемпионов. На мой взгляд, наши игроки чисто физически выглядели очень и очень прилично. Мы в этот раз дали значительно больше поиграть практически всем футболистам сегодняшнего стартового состава. Некоторые провели полный матч, как, в частности, Илья Максимов. Мы это планировали, мы этого хотели.
Сам матч получился более напряженным, чем с «Мидтьюлландом». Мы хорошо в обороне за исключением эпизода с этим случайным голом в наши ворота. Игроки мне понравились своей самоотдачей, своим движением. Да и сам матч понравился на данном этапе" - сказал Семин в интервью официальному сайту "Анжи".
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