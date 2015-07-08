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    Семин остался доволен игрой "Анжи"

    Главный тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин остался доволен действиями своих подопечных в товарищеском матче против "Маккаби" из Тель-Авива. Матч с израильской командой завершился вничью 1:1, в составе "Анжи" гол на счету Янника Боли.
    "Мы играли с очень хорошей командой, которая опережает нас по количеству тренировок в межсезонье. У «Маккаби» уже через несколько дней матч квалификационного раунда Лиги чемпионов. На мой взгляд, наши игроки чисто физически выглядели очень и очень прилично. Мы в этот раз дали значительно больше поиграть практически всем футболистам сегодняшнего стартового состава. Некоторые провели полный матч, как, в частности, Илья Максимов. Мы это планировали, мы этого хотели.

    Сам матч получился более напряженным, чем с «Мидтьюлландом». Мы хорошо в обороне за исключением эпизода с этим случайным голом в наши ворота. Игроки мне понравились своей самоотдачей, своим движением. Да и сам матч понравился на данном этапе" - сказал Семин в интервью официальному сайту "Анжи".

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    Источник: ФК «Анжи»

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    08.07.2015 08:40
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    Комментарии91
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 8 июля 2015, 22:46

      Главное чтобы в чемпионате хорошо играли а то нам второй гаджиев не нужен

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 8 июля 2015, 18:24

      Удивляет уже не писанина биомусора в лице блодихеpa и твой босс и отец,а лояльность администрации сего ресурса в отношении подобных личностей.

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 > -Дигорец- 8 июля 2015, 21:45

      На стадио ходил сегодня?

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > KBR-07 9 июля 2015, 05:56

      Не,дел много было.

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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 8 июля 2015, 15:47

      себе в очко засуньте эту желтую карточку ! вы че пiдоры творите? здесь уже не первый день оскорбляют целые нации вы же игнорируете. конченй сайт как все руководство этого сайта. баньте меня чепушилы жалкие! нацики пусть сидят и провокации создают. модеры пiдоры!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 8 июля 2015, 15:07

      Дайте свободу Кавказу!
      Туда придет ИГ и накажет всех кафиров,у чеченов и дагов очень много кафиров и мутардов развелось.

      1
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > BloodyНeart 8 июля 2015, 15:26

      Ты сам от себя еще не устал, засланец ряженый?

      2
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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 > BloodyНeart 8 июля 2015, 15:34

      кавказ был есть и будет свободной!народ здесь БОГОБОЯЗНЕНЫй смелыей отважный который не потерял человеческих качеств. у вас же [непечатное слово ]ократия где нет моральных принципов перечислят все не буду где человек превращен в овощ!

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      Рейтинг: +31

      телец0005 > BloodyНeart 8 июля 2015, 16:21

      друг товариш или как тебя называть . я в Дагестане живу и служил по контракту свое время в Чечне . сам я воевал за Россию а ты на всех террористами тут нозываеш . сам ты хоть по срочке служил хоть

      2
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 8 июля 2015, 15:05

      Ненавистников много.
      Не любят правду люди.

      1
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 8 июля 2015, 14:50

      Как сказал брат гоги-доберман,будем брить-вас,чечены!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 12:49

      Удачи Шпалычу и его команде!

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      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 11:54

      Семин доволен?

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 8 июля 2015, 11:32

      Игнорьте BloodyНeart
      Это oBца в волчьей шкуре прикидывается русским,вы почитайте его комменты и всё станет на свои места. euro-хохол.
      Я его уже давно выкупил,это обычный тролль из "незалежной" ему завидно что у них война а у нас мир и порядок.

      6
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      Рейтинг: +686

      старина > нoГГано 8 июля 2015, 11:49

      Это давно известно!Писал что он из Питера кстати))

      3
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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 > нoГГано 8 июля 2015, 12:54

      Давно об этом говорю всем, а все равно ведутся. Мир и стабильность в России- это страшный сон для "Euro-hohlov". Не ведитесь как детвара на это. И таких "патриотов" тысячи на всяких сайтах.

      4
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Патриот 05 8 июля 2015, 14:59

      Да ты что?))говоришь ты слова на ветер не бросаешь?
      Дак я русский и живу в Питере это 100% факт.
      Балабол ты получается)

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      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR > BloodyНeart 8 июля 2015, 21:29

      Открыли твоё личико, Гюльчатай... Поздно целкой прикидываться...

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 8 июля 2015, 11:20

      Кто опять открыл табакерку,кто этих двоих выпустил?

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      Рейтинг: +492

      Нохчийн95Турпалхо95 > KBR-07 8 июля 2015, 11:25

      Салам)) Да злюсь вот на себя, что в Рамадан на них грешу. Но бесит, когда щенки комнатные, которые и не дрались то в жизни, грозят нацию уничтожить. В 90-ые они бы наверное у себя плоскостопие на *опе искали бы)))
      Ладно не будем о них)
      Как там у Спартака то вашего дела, живой хуть пациент)))?

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 > Нохчийн95Турпалхо95 8 июля 2015, 11:30

      Уаалекум Салам,Брат!)Спартак жив конечно,он войну и немцев пережил!)Живём с надеждой на лучшие времена!

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