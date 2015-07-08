Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокошка перешел в "Шленск"

    Экс-футболист московского "Торпедо" Адам Кокошка подписал контракт с польским "Шленском". Кокошка в прошлом сезоне играл в московском "Торпедо" и разорвал договор с клубом по причине невыплаты заработной платы. Контракт защитника с вроцлавским клубом рассчитан на два года с возможностью продления на один год, игрок будет выступать под двадцатым номером.

    "Я рад, что возвращаюсь во Вроцлав. В прошлом сезоне я получил большой опыт и у меня была возможность конкурировать с сильными игроками. Но, к сожалению, в конце сезона у "Торпедо" начались проблемы и я был вынужден разорвать контракт, команда практически перестала существовать", - заявил Кокошка.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 17:05

      и часто он ведет себя как кошка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 14:08

      Изза фамилии новость вывесили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 8 июля 2015, 13:04


      Болельщики Динамо перекрестились от этой новости...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Cheny 8 июля 2015, 12:18

      Теперь у Шлена появились Кокошки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      ArA03 > Cheny 8 июля 2015, 13:55

      :D + тебе) посмеялся)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Cheny > ArA03 8 июля 2015, 16:04

      спасибо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 8 июля 2015, 12:10

      [ Соблюдайте правила]///...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sонный 8 июля 2015, 11:40

      Жано с Деми туда же надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:12

      хорошо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Россиянин > Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:21

      опять ты со своими глубокомысленными комментариями. С тобой, наверное, приятно общаться!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 8 июля 2015, 10:45

      сначала подумал, что Кокорин перешел и его так ласково назвали )))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 8 июля 2015, 10:18

      Кокошка двоюродный брат Капитошки)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 8 июля 2015, 10:00

      опа, Джигурда!!!


      футболист кокошка
      поиграй немножко
      просто от души
      народ ты рассмеши

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11