Кокошка перешел в "Шленск"

Экс-футболист московского "Торпедо" Адам Кокошка подписал контракт с польским "Шленском". Кокошка в прошлом сезоне играл в московском "Торпедо" и разорвал договор с клубом по причине невыплаты заработной платы. Контракт защитника с вроцлавским клубом рассчитан на два года с возможностью продления на один год, игрок будет выступать под двадцатым номером.





"Я рад, что возвращаюсь во Вроцлав. В прошлом сезоне я получил большой опыт и у меня была возможность конкурировать с сильными игроками. Но, к сожалению, в конце сезона у "Торпедо" начались проблемы и я был вынужден разорвать контракт, команда практически перестала существовать", - заявил Кокошка.