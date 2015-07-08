Кокошка перешел в "Шленск"

и часто он ведет себя как кошка?
Экс-футболист московского "Торпедо" Адам Кокошка подписал контракт с польским "Шленском". Кокошка в прошлом сезоне играл в московском "Торпедо" и разорвал договор с клубом по причине невыплаты заработной платы. Контракт защитника с вроцлавским клубом рассчитан на два года с возможностью продления на один год, игрок будет выступать под двадцатым номером.
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