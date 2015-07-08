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    "Реал" может отдать Лукаса Силву в аренду

    Полузащитник "Реала" Лукас Силва скорее всего сменит клуб уже в это межсезонье. В связи с ограничениями по заявке бразилец не имеет достаточной игровой практики.

    "Действительно, существует вариант, пр котором я отправлюсь в аренду, в "Реале" много игроков не из ЕС. По возвращении из отпуска у меня будет встреча с главным тренером, после чего я пойму что мне делать. В прессе ходит много слухов, но сейчас все мои мысли связаны с "Реалом" - приводит слова футболиста Sport TV.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 08:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +226

      рус фан 8 июля 2015, 20:05

      Может в аренде он и наберется необходимого опыта прибавит в физике и отборе.

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 17:44

      Пора уже и отдавать в аренду...

      1
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      Рейтинг: +699

      Пластун 8 июля 2015, 13:02

      Разогнать и расформировать этот позор футбола. Затем отправить в лигу к Зидану. Пусть докажут честной игрой своё право играть в сегунде. По другому не получится наладить игру.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:11

      хорошо

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      Рейтинг: +1532

      starche 8 июля 2015, 10:48

      Уходят из реала..............

      1
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 8 июля 2015, 10:45

      в Аренду, желательно в Испании. И без этих своих глупых вставок про обратный выкуп из аренды за 7,5 лямов )))

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 8 июля 2015, 10:11

      Зачем его брали? Наверно думали что и Реалу забанят трансферы? Больше не могу придумать причину.

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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 8 июля 2015, 09:53

      Я сразу говорил,что Реал-помойка и нечего туда идти,пустая трата времени,там кирует всем -Роналду.....ду-ду!!!

      2
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 8 июля 2015, 09:30

      класно

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      Рейтинг: +32

      Kolyash 8 июля 2015, 08:59

      Согласен вариант с Порту отличен!

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