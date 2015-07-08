"Реал" может отдать Лукаса Силву в аренду

Полузащитник "Реала" Лукас Силва скорее всего сменит клуб уже в это межсезонье. В связи с ограничениями по заявке бразилец не имеет достаточной игровой практики.

"Действительно, существует вариант, пр котором я отправлюсь в аренду, в "Реале" много игроков не из ЕС. По возвращении из отпуска у меня будет встреча с главным тренером, после чего я пойму что мне делать. В прессе ходит много слухов, но сейчас все мои мысли связаны с "Реалом" - приводит слова футболиста Sport TV.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.