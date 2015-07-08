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    Отец Агуэро рассказал, как оскорбляли семью Месси на финальном матче Кубка Америки

    Отец нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро подтвердил аргентинскому радио, что чилийские болельщики оскорбляли семью Лионеля Месси во время финального матча Кубка Америки.

    "Я был с ними, и мы не могли наслаждаться игрой. Семье Месси пришлось плохо. Отца Лео ударили флагом, а мать оскорбляли все находящиеся там чилийки. В какой-то момент она не выдержала и ответила им. Страсти накалились, после чего полицейские отвели нас в другое место наверху, откуда ничего невозможно было видеть. Второй тайм я смотрел по телевизору. Семью Месси не переставали всячески оскорблять и перешли к рукоприкладству", - сказал Лионель Агуэро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 07:47
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    Комментарии182
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      Рейтинг: +45

      Baltazar 69 9 июля 2015, 22:39

      Собственно это бред! Просто хотят снять ответственность с Месси за про*банный матч! Какая логика у отца Агуэро, причем тут Месси, он признает беспомощность своего родного сына, при этом вознося Месси! Да Дон Диего с Пеле о таком даже думать не могли, чтобы брать перерыв в игре! ПОЗОР!!! Зачем вообще вести разговор, когда он сам саказал "Я клал болт на Вас, и Вашу сборную. Мне в Барселоне больше нравится, а что дать Вы мне сможете? Ничего..."В общем картина удручающая, некогда потенциально великий игрок, закончил свою жизнь алкоголиком в нищете, в хижине перед подшивками из газет за 2015 год...Думаю ле эдак через цать увидим

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 8 июля 2015, 22:05

      в латинской америке нравы дремучие на футболе и не только. В 30-50х годах там вроде на футболе и перестрелки были между болельщиками. Теперь понятно, почему месси такой понурый был, не до игры ему было совсем.

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      Рейтинг: +45

      Baltazar 69 > lobsterdam 9 июля 2015, 22:33

      Я открою страшную тайну, но Месси не является Мессией в Южной Америке. Более того, его не очень то уважают аргентинцы...Не до игры ему было, ну да...боялся ножку повредить, ведь на больничном в барселоне мало платят, а он не готов свой уровень жизни менять ради несколько миллионов людей, да и для него они лишь людишки! Вот и вся психология

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      Рейтинг: +23

      CaMpeR_RM 8 июля 2015, 19:52

      а вип трибуны? отец получил то, что заслужил, из-за него его сына называли вором, флагом по е...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:43

      Пиночетовские[кю]и...

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      Рейтинг: +957

      guf ak-47 8 июля 2015, 17:13

      сами знали куда шли

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      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 8 июля 2015, 16:56

      Дегенераты, что с них взять) Это наверное семейка Хары отличилась.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:41

      совсем чокнутые.при чем тут семья?

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 8 июля 2015, 15:30

      Ахад опять свой проспоренный рот открыл..

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      Рейтинг: +20

      wolf loner 8 июля 2015, 14:14

      На вип места денег не хватило?

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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 14:07

      А че приглашений в VIP-трибуны не было?

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      Рейтинг: +253

      Inside91 > mat73 8 июля 2015, 14:51

      Все деньги на налоги ушли.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 > Inside91 8 июля 2015, 15:27

      какой ты оригинальный)
      щютки за 300

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > mat73 8 июля 2015, 17:14

      У них не было денег, а эти фанаты Чили просто[кю]и.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > mat73 8 июля 2015, 17:15

      В VIP-е только Мишель Платини сидит , Зепп Блаттер и Путин с Меркель и ещё пару особо важных лиц.

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      Рейтинг: +253

      Inside91 > Lionel Messi-10 8 июля 2015, 18:34

      Ло[Соблюдайте правила]у тракториста.

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