Отец Агуэро рассказал, как оскорбляли семью Месси на финальном матче Кубка Америки

Собственно это бред! Просто хотят снять ответственность с Месси за про*банный матч! Какая логика у отца Агуэро, причем тут Месси, он признает беспомощность своего родного сына, при этом вознося Месси! Да Дон Диего с Пеле о таком даже думать не могли, чтобы брать перерыв в игре! ПОЗОР!!! Зачем вообще вести разговор, когда он сам саказал "Я клал болт на Вас, и Вашу сборную. Мне в Барселоне больше нравится, а что дать Вы мне сможете? Ничего..."В общем картина удручающая, некогда потенциально великий игрок, закончил свою жизнь алкоголиком в нищете, в хижине перед подшивками из газет за 2015 год...Думаю ле эдак через цать увидим
Отец нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро подтвердил аргентинскому радио, что чилийские болельщики оскорбляли семью Лионеля Месси во время финального матча Кубка Америки.