Касилья близок к переходу в "Реал"

Голкипер "Эспаньола" Кико Касилья близок к переходу в мадридский "Реал". Новый наставник "сливочных" Рафаэль Бенитес хочет, чтобы вратарь как можно быстрее присоединился к команде и отправился с ней в турне в Австралию.

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"Реал" давно следил за игрой Касильи и еще по ходу минувшего сезона испанская пресса писала об интересе "королевского клуба" к персоне голкипера. Напомним, что легенда мадридского клубблизок к уходу из команды и ведет активные переговоры с португальским "Порту", а договориться о переходеиз "Манчестер Юнайтед" команде из Мадрида пока не удается.