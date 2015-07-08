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    Касилья близок к переходу в "Реал"

    Голкипер "Эспаньола" Кико Касилья близок к переходу в мадридский "Реал". Новый наставник "сливочных" Рафаэль Бенитес хочет, чтобы вратарь как можно быстрее присоединился к команде и отправился с ней в турне в Австралию.

    "Реал" давно следил за игрой Касильи и еще по ходу минувшего сезона испанская пресса писала об интересе "королевского клуба" к персоне голкипера. Напомним, что легенда мадридского клуб Икер Касильяс близок к уходу из команды и ведет активные переговоры с португальским "Порту", а договориться о переходе Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" команде из Мадрида пока не удается.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 07:16
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +26

      Ezhoff 9 июля 2015, 03:08

      Касильяса на Касилью...Это конечно сильно.

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 19:15

      Каса никто и никогда не заменит,как и Рауля!!!

      0
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      Рейтинг: +59

      Хасан_05 8 июля 2015, 12:50

      Такая глупость я вот не понимаю Перес что 40 лям жалко отдать за Давида ? з"ла это эпопея с вратарем

      0
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      ...
      Рейтинг: +207

      champions 20 > Хасан_05 8 июля 2015, 14:13

      я бы на месте мю принципиально продал ддх в барселону...

      0
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > champions 20 8 июля 2015, 14:34

      Зачем он Каталонцам?
      У них два потрясающих втратаря

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      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 12:24

      Поменяли одного Каса на другого

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      Рейтинг: +102

      Silva11 8 июля 2015, 12:13

      нельзя чтобы в Реале одновременно играли и Касильяс и Касилья, это тоже самое, как в одной команде Роналдо, Роналду и Роланду

      1
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Silva11 8 июля 2015, 14:06

      и не говори, похожий случай как в 1й команде играли насри и санья... не в тему, но смешно

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 > champions 20 9 июля 2015, 12:02

      ты к тому что оба свалили в МС или просто решил меня оскорбить?

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 8 июля 2015, 12:11

      У Реала что, финансовые трудности? Зачем они хотят экономить на форме вратаря и использовать старую футболку Икера с затёртой последней буквой "S"?

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 8 июля 2015, 12:10

      Через пару лет будет Касиль и тоже будут сватать в Реал.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:10

      хорошо

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 10:23

      Неплохой голкипер и наверное стоит брать! Вообще у Испании хорошая вратарская линия, если уйдет Касильяс из сборной. Есть Гуаита, Асенхо, Касилья, Рико)

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > alessios1990 8 июля 2015, 12:06

      со школой Германии не сравнится

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > George-CFC 8 июля 2015, 12:19

      Безусловно! О чем вообще речь)

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:23

      букву С по дороге потерял?

      1
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