Стерлинг отказался ехать с "Ливерпулем" в турне по Азии

Ищет место "потеплее"
Ищет место "потеплее"
Брендон Роджерс должен его сажать на лавку. Пусть пол годик посидить там и все. Потом хоть сами выгоняют эту обезьяну, ни кому не будет нужен. Совсем стыд потерял этот тип уже, не сображает ни чего, что какой ответственность должен чувствовать. Все таки играет за Великий клуб а не за Спартак
Самый хороший вариант, пусть его Роджерс сажает на лавку.пол года лавку полирует и все. С ним потом ни кто не интересуется. Черн......ый. умв не хватает вообще
Одни предатели .
Блин, он не особо прям игрок, таких можно много найти, а за такие деньги. Стерлинг себя слишком крутым возомнил
полтинник за эту мартышку и все счастливы
Что позволяет себе эта обезьяна? Ей самое место в аналоге наших друзей с англии-Спартак!!!)))))))))
Чёрт возьми, я бы не отказался)
Ну пусть катится колбаской в любой денежный мешок на свое усмотрение.
Видимо Суарес и его покусал!)