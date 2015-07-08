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    Стерлинг отказался ехать с "Ливерпулем" в турне по Азии

    Нападающий "Ливерпуля" Рахим Стерлинг сообщил руководству клуба, что не поедет с командой в турне по Азии. Футболист твердо намерен покинуть "Ливерпуль" и ведет переговоры с "Манчестер Сити" о переходе в стан "горожан".

    Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает только через два года, но футболист намерен уже в это межсезонье покинуть "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" готовит уже третье предложение "красным" о выкупе прав на игрока.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.07.2015 07:00
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    Комментарии202
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:56

      Ищет место "потеплее"

      0
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 9 июля 2015, 17:57

      Брендон Роджерс должен его сажать на лавку. Пусть пол годик посидить там и все. Потом хоть сами выгоняют эту обезьяну, ни кому не будет нужен. Совсем стыд потерял этот тип уже, не сображает ни чего, что какой ответственность должен чувствовать. Все таки играет за Великий клуб а не за Спартак

      1
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 8 июля 2015, 23:37

      Самый хороший вариант, пусть его Роджерс сажает на лавку.пол года лавку полирует и все. С ним потом ни кто не интересуется. Черн......ый. умв не хватает вообще

      0
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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 8 июля 2015, 23:17

      Одни предатели .

      1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 июля 2015, 22:56

      Блин, он не особо прям игрок, таких можно много найти, а за такие деньги. Стерлинг себя слишком крутым возомнил

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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit 8 июля 2015, 22:40

      полтинник за эту мартышку и все счастливы

      1
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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 8 июля 2015, 22:22

      Что позволяет себе эта обезьяна? Ей самое место в аналоге наших друзей с англии-Спартак!!!)))))))))

      0
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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit > ManKUNIANUS 8 июля 2015, 22:38

      Чёрт возьми, я бы не отказался)

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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS > Wh_Rabbit 9 июля 2015, 01:39

      Хороший ты человек. Ливерпуль, Спартак Москва и Барселона. За великие клубы болеешь. Другое дело я-глор нетитулованного клуба без истории махнечер юнаштел

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      Рейтинг: +101

      Hako-Ly 8 июля 2015, 22:15

      Ну пусть катится колбаской в любой денежный мешок на свое усмотрение.

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      Рейтинг: +631

      mat73 8 июля 2015, 21:36

      В Азии юани, накой там стерлинги?)))

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      Рейтинг: +53

      bangladesh 8 июля 2015, 21:26

      Видимо Суарес и его покусал!)

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