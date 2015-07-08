Стерлинг отказался ехать с "Ливерпулем" в турне по Азии

Нападающий "Ливерпуля" Рахим Стерлинг сообщил руководству клуба, что не поедет с командой в турне по Азии. Футболист твердо намерен покинуть "Ливерпуль" и ведет переговоры с "Манчестер Сити" о переходе в стан "горожан".

Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает только через два года, но футболист намерен уже в это межсезонье покинуть "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" готовит уже третье предложение "красным" о выкупе прав на игрока.