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    Эменике покинул "Фенербахче"

    28-летний нападающий Эммануэль Эменике, известный российским болельщикам по выступлениям за "Спартак", сменил клубную прописку. Клуб из ОАЭ "Аль- Аин" арендовал форварда у турецкого "Фенербахче" сроком на один год, после того как тот продлил контракт с клубом из Стамбула.

    Напомним, ранее пресса писала о возможном возвращении Эменике в "Спартак" и имеющемся у форварда предложении из "Тоттенхэма".

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 06:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 01:11

      rhenj

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:36

      По мне второй Это'О...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 8 июля 2015, 14:02

      В 28 лет оказаться в Эмиратах (Китае и прочих футбольных Мумба -_Юмбах)- позор!

      1
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      Рейтинг: +65

      asgard25 8 июля 2015, 12:47

      Рановато карьеру завершает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +565

      karna-vera > asgard25 8 июля 2015, 19:23

      Возраст африканцев - понятие весьма относительное) Тот, что указан у них в документах обычно взят с потолка в интересах продавца)

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 8 июля 2015, 12:02

      Отлично, теперь надо продать Холмен, Красич, Кадлец, а то реально много легионеров у Фенербахче, лимит не позволит им всем играть так что рад что Эменике ушел

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:08

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 8 июля 2015, 10:38

      На понижение пошёл, в Эмиратах чемпионат послабее будет.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:17

      пишут всегда одно а получается все иначе.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 июля 2015, 09:44

      Путешествует по миру, осталось в Австралию съездить.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 июля 2015, 09:32

      жалко, что не вернулся.
      Мог бы еще "запитеру" десяток забить...

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