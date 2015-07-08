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    В США стартовал Кубок КОНКАКАФ-2015

    Сегодня в США стартовал групповой турнир Кубка КОНКАКАФ-2015. В матче открытия сборные Панамы и Гаити обменялись забитыми мячами.

    Первый тайм оказался безрезультативным, а на 56-й минуте Альберто Кинтеро вывел панамцев вперед, однако одержать преимущество его команде не удалось. На 86-й минуте нападающий гаитян Сони Норде точным ударом сравнял счет.

    Во втором матче турнира в эти минуты встречаются сборные США и Гондураса.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2015 06:15
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +164

      spartak11 8 июля 2015, 18:09

      Нельзя просто так взять и объединить Кубок Америки и Кубок КОНКАКАФ!И проводить его раз в 4 года!!!

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 17:09

      сколько футболистов уехало оттуда в ВБ, Испанию, и другие страны и стало известными..../

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:33

      хоть какой то футбол есть.))

      0
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      Рейтинг: +736

      summer2014 8 июля 2015, 15:15

      КОНКАКАФ это игры Северной Америки? Какой в них смысл, там же пару стран.

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > summer2014 8 июля 2015, 18:07

      ты хоть посмотри сколько государств в северной америке,нэт в помощь!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 8 июля 2015, 12:43

      США и Коста-Рику порадовали на ЧМ.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 11:43

      Три главных фаворита это кубка КОНКАКАФ: США, Мексика и Коста-Рика! И кстати все они играли в плей-офф прошедшего ЧМ-2014, где дальше всех сенсационно дошла Коста-Рика) Посмотрим, что сможет сделать эта гордая сборная с фаворитами турнирам США и Мексикой.

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      Рейтинг: +686

      старина > alessios1990 8 июля 2015, 11:46

      думая пиндосы посильнее все таки остальных.Мексика явно не блещет в последнее время а симпотная Коста-Рика наверное просто выжала из себя все на последнем ЧМ

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > старина 8 июля 2015, 11:49

      Да, США конечно удивили в начале июня, когда подряд обыграли Голландию в Амстердаме, а затем Германию в Дюссельдорфе! Им не хватает только победы над сборной Испании в Мадриде)

      3
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      Рейтинг: +686

      старина > alessios1990 8 июля 2015, 11:58

      Но с Гондурасом им повозиться пришлось,судя по счету)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > старина 8 июля 2015, 11:59

      Ну да) Жаль, что Клинсманн проигнорировал нашего Джулиана Грина(

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:08

      хорошо

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 8 июля 2015, 10:37

      уже победили

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:23

      удачи Гаити!

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      Рейтинг: +3081

      drug01 8 июля 2015, 09:56

      Ждем множество красивых голов!

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