В США стартовал Кубок КОНКАКАФ-2015

Нельзя просто так взять и объединить Кубок Америки и Кубок КОНКАКАФ!И проводить его раз в 4 года!!!
Первый тайм оказался безрезультативным, а на 56-й минуте Альберто Кинтеро вывел панамцев вперед, однако одержать преимущество его команде не удалось. На 86-й минуте нападающий гаитян Сони Норде точным ударом сравнял счет.
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