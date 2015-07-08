Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте снова вызвали в суд

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте получил повестку в суд, куда он обязан явиться для дачи показаний по делу о договорных матчах. В процессе будут разбираться новые обстоятельства дела трехлетней давности, когда специалист был дисквалифицирован за причастность к нечестным матчам на четыре месяца.

    Напомним, что в августе исполнится год, как Конте возглавляет "скуадру адзурру".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 14 июля 2015, 14:29

      Хреново

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:32

      Не верится,что Конте причастен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:07

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 10:41

      Сиенна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 10:24

      Опять начали ворошить прошлое. Ему кстати все это предъявляют, когда он тренировал скромную Сиену) С тех пор много воды утекло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:18

      ничего необычного для италофутбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 09:56

      ничего страшного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 8 июля 2015, 09:46

      Мало ему платят, приходится подрабатывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O 8 июля 2015, 08:26

      Ювентус тот еще договорентус, жаль!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 08:25

      Новые обстоятельства дела трехлетней давности....
      Ну не волокита ли???
      ВОТ КОМУ ЭТО ВСЕ НАДО??
      ТРИ ГОДА ПРОШЛО, А КОМУ-ТО ВСЕ НАДО И НАДО, ВОТ ЭТО УЖЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО ПРОШЛО ТРИ ГОДА, А ВСПЛЫЛИ КАКИЕ-ТО НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11