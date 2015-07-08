Конте снова вызвали в суд

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте получил повестку в суд, куда он обязан явиться для дачи показаний по делу о договорных матчах. В процессе будут разбираться новые обстоятельства дела трехлетней давности, когда специалист был дисквалифицирован за причастность к нечестным матчам на четыре месяца.



Напомним, что в августе исполнится год, как Конте возглавляет "скуадру адзурру".



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