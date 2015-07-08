Корнеев назвал тренеров, достойных возглавить сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями о том, кто же должен стать следующим наставником команды.



"Кандидатура рулевого первой сборной активно обсуждается. Претендентов называется множество. По моему мнению, есть четыре достойных поста специалиста: Александр Бородюк, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий", - заявил Корнеев.



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