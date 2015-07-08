Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корнеев назвал тренеров, достойных возглавить сборную России

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями о том, кто же должен стать следующим наставником команды.

    "Кандидатура рулевого первой сборной активно обсуждается. Претендентов называется множество. По моему мнению, есть четыре достойных поста специалиста: Александр Бородюк, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий", - заявил Корнеев.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии77
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      Hansson 13 июля 2015, 22:50

      Бородюк, еще после ухода Хиддинка его хотел видеть на посту главного тренера, поработал помощником в сборной и при российских тренерах, и при иностранных.
      Гус еще говорил, что хотел бы видеть следующим тренером сборной именно Бородюка.
      Бородюк из самой [Соблюдайте правила ] вывел Торпедо в Премьер-Лигу, а его обидели, выгнали как старого пса перед стартом Чемпионата, если Торпедо был с Бородюком, то команда осталась как минимум в Премьер-Лиге
      Только Бородюк, а потом можно и Семака поставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Baltazar 69 9 июля 2015, 22:54

      Бородюк был, был и в Мариборе, был и на ЧМ в Польше...сразу откидываем
      Черчесову бы с Динамо разобраться, а то начинает походить на бегунка, то Амкар не довел до логического завершения, теперь вот сбораня...Нет, уж пусть трудится на благо клуба им. Л. Яшина.
      Курбан Бердаев подошел бы со своим тактическим подходом к построению команды. Боюсь только с ним может получиться история как в случае с Ярцевым, или еще чего хуже с Садыриным. Наврядли, во-первых сам может расхотеть, во-вторых РФС не утвердит.
      Леонид Слуцкий - полный безперспективняк...Самый отсталый тренер в российском чемпионате.

      Исходя из этого, самой подходящей кандидатурой, компромиссной чтоли, остается только лишь он - Леонид Кучук. Именно такой тренер нужен нам! Напоминает иногда Газзаева в золотые годы, но в принциппе самый оригинальный из всех. Нельзя упускать, потеряем ведь.

      Напоследок, иногда мне кажется что нашей сборной тренер вовсе не нужен, ибо стаду баранов пастух не нужен, он вроде есть но бараны на него клали. Он на своем им что т пытается талдычить, они на своем ему в ответ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Alex 85 8 июля 2015, 19:51

      Я считаю Колыванов самый достойный,он с Уфой добился большего чем Аленичев с Арсеналом,однако его так не возвышают,да и молодёжную сборную он тренеровал уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:29

      Насчет Бородюка не знаю, но остальные смогут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 8 июля 2015, 14:34

      Капелло пусть контракт отрабатывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 8 июля 2015, 14:22

      Кроме Бородюка,остальных уволить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PBor 8 июля 2015, 13:15

      Карпин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 8 июля 2015, 12:54

      Черчес дно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 8 июля 2015, 12:49

      Корнеев? Это не тот ли, который пролюбил всю селекцию в Зените, когда получал зарплату в качестве спортивного директора? Пюигренье, Росина и пр.
      А по смыслу - Сергей Богданович, через пару-тройку лет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 8 июля 2015, 12:41

      Интересно, чем Черчесов заслужил такое доверие? Бегает из команды в команду и везде ни титулов, ни медалей.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11