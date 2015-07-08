Корнеев назвал тренеров, достойных возглавить сборную России

Бородюк, еще после ухода Хиддинка его хотел видеть на посту главного тренера, поработал помощником в сборной и при российских тренерах, и при иностранных.
Гус еще говорил, что хотел бы видеть следующим тренером сборной именно Бородюка.
Бородюк из самой [Соблюдайте правила ] вывел Торпедо в Премьер-Лигу, а его обидели, выгнали как старого пса перед стартом Чемпионата, если Торпедо был с Бородюком, то команда осталась как минимум в Премьер-Лиге
Только Бородюк, а потом можно и Семака поставить
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями о том, кто же должен стать следующим наставником команды.
"Кандидатура рулевого первой сборной активно обсуждается. Претендентов называется множество. По моему мнению, есть четыре достойных поста специалиста: Александр Бородюк, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий", - заявил Корнеев.
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