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    Месси подумывает о приостановке выступлений за сборную

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раздумывает о паузе в международной карьере, информирует источник. На такие мысли игрока натолкнули последние поражения "альбиселесты" в финалах крупных турниров - чемпионата мира (2014-й год) и Кубка Америки (2015-й год). Немалую роль в этом сыграла и обструкция, которой подверглись члены семьи Месси во время последнего матча сборной (против Чили в финале Кубка Америки).

    Сообщается, что форвард попросит не вызывать себя на игры отборочного цикла к ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 01:23
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    Комментарии142
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      Рейтинг: +126

      B o O m 9 июля 2015, 15:57

      Без Месси и Неймара сборные Аргентина и Бразилия вообще ничего из себя не представляют....В первом случае толстый Тата переложил всё на Месси и роль разгоняющего атаки и диспетчера и наконечника - согласитесь, многовато!!!и рядом деревяшки, вроде бесполезного Ди Марии и Игуаишки......Ну а у Бразилия никто не может тащить тащить, кроме Неймара...вроде как есть игра, а без Неймара никуда!!!...в итоге на ЧМ 18 Неймар с Месси всех ушатают!!!

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 9 июля 2015, 12:33

      Пару раз сел в лужу и всё, лапки свесил?? Роббену тогда в 2012 карьеру надо было заканчивать.

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      Рейтинг: +51

      Мessi 10 9 июля 2015, 06:32

      Все, кто вопят про то, что у Аргентины сильнейший состав И поэтому они должны всех громить, вы клоуны. Одно из другого не вытекает, примеров масса: САФ ушел - МЮ развалился, Гваридиола ушел - Барса начала скатываться, а с Тата Мартино спад Барселоны достиг своего дна, Интер - Моуриньо та же ситуация.
      Это я все к тому, что мало иметь сильнейший состав, надо уметь грамотно распределить роли на поле и у тренера Аргентины это пока не получается

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      Рейтинг: +23

      CaMpeR_RM 8 июля 2015, 19:39

      Месси великий игрок, в чем то сильнее КриРо, с этим будут спорить только жалкие глорыРеала, но перейдя в другой клуб, у него произошел бы спад, в сборной он и так почти никто, какой из него капитан? Отдали бы лучше повязку Маскерано...
      Свита делает короля, а вся его свита или в эмиратах играет или судей бьет или людей кусает

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > CaMpeR_RM 8 июля 2015, 19:52

      Он великий дриблер - вот и вся объективно сильная его сторона над Роналду, больше доминирующих сторон у него нет!

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 19:39

      Наоборот, стоит проявить характер, а не прогибаться под обстоятельствами. А так лишнее подтверждение о том, что Месси не лидер и не боец.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 8 июля 2015, 19:29

      Никогда не слышал подобных заявлений от Криштиану хотя он проиграл финал ЧЕ со сборной каким то тогда Грекам. Месси просто позорится подобным поступком, надо уметь держать удар и всегда иметь желание помочь родине, порадовать своих домочадцев, друзей, приятелей, соседей и всех Аргентинских болел этой футбольной страны.

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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:23

      Зря, он еще поможет сборной.

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 8 июля 2015, 18:17

      Правильно, лучше закончить карьеру в сборной чем позориться.

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 16:30

      Месси виноват чуть меньше, чем остальные игроки сборной и в частности тренер, имея такой подбор хавбеков и особенно нападающих, они должны были выигрывать этот КА и без Месси, хоть минимально. Гарай, Сабалета, Маскерано, Пасторе, Ди Мария, Агуэро, Тевес, Игуаин - имея этих игроков в основе сложно представить как нельзя выиграть Копа Америка.

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      Рейтинг: +870

      jet_set 8 июля 2015, 15:47

      Лионель проиграл финал из-за обструкции которой подверглась его семья? Серьезно?
      Играя в самой сильной сборной мира проиграть Чили?
      Сыграть 6 игр и выдать 0 голов играя форвардом?
      Видимо у Лионеля теперь моральная травма. Золотой мяч подаренный папочкой Платини и дедушкой Блаттером поднимет дух аргентинского диктатора надеюсь.

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      Рейтинг: +67

      Andrejka > jet_set 8 июля 2015, 17:42

      самая сильна сборная германии а не они.

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      Рейтинг: +870

      jet_set > Andrejka 8 июля 2015, 17:54

      По именно Аргентина сильнее.

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