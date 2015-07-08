Дзюба, скорее всего, выйдет в "старте" в матче за Суперкубок

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Хосе Саломон Рондон присоединится к своему клубу только 9-го июля, когда отправится к ней на сбор в Австрию. Сейчас венесуэлец работает по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге ввиду недавнего участия в Кубке Америки. На данный момент вероятность появления Рондона в стартовом составе на матч за Суперкубок России (12 июля) не велика.



Таким образом, скорее всего, против "Локомотива" в ближайшее воскресенье сыграет новобранец клуба Артем Дзюба.



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