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    Дзюба, скорее всего, выйдет в "старте" в матче за Суперкубок

    Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Хосе Саломон Рондон присоединится к своему клубу только 9-го июля, когда отправится к ней на сбор в Австрию. Сейчас венесуэлец работает по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге ввиду недавнего участия в Кубке Америки. На данный момент вероятность появления Рондона в стартовом составе на матч за Суперкубок России (12 июля) не велика.

    Таким образом, скорее всего, против "Локомотива" в ближайшее воскресенье сыграет новобранец клуба Артем Дзюба.

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    Источник: Бобсоккер

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    08.07.2015 01:16
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 9 июля 2015, 22:26

      это не игрок а не пойми кто!!!!какой то тренеришка сидевший на скамейки по...пку протирал.а тренеришка его два уж кубка взял!!!А он за это время по...пу протирал на скамейке.и что это за футболист???

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      Рейтинг: +18

      revertor 8 июля 2015, 21:53

      Надеюсь его сломают. Дзюпам не место в Зените.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:17

      Артему удачного сезона.

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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 8 июля 2015, 16:47

      Отгрузит трешку и за одну игру выйграет больше титулов, чем за всю карьеру в спартачке.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 8 июля 2015, 15:21

      скоро Живанильда будет Артёмищу бутсы зашнуровывать.

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      Рейтинг: +39

      710volk 8 июля 2015, 13:56

      мощный, проломный и деревянный...

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      Рейтинг: +357

      alik4 8 июля 2015, 13:36

      Пф дзюба это не игрок,это недоразумение и бревно

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      Рейтинг: +65

      asgard25 8 июля 2015, 12:44

      Трансфер только для внутреннего пользования!Свои 8-10 мячей за сезон будет забивать не более!Под ЛЧ нужны напы другого уровня!

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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле > asgard25 8 июля 2015, 16:48

      Ктож к нам пойдет теперь с лимитом 6+5 ?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 12:31

      Ну да, вариантов не так много у Боаша! Конечно можно Халка поставить в центр нападения, как было несколько раз в минувшем сезоне, но все таки это риск. Удачи и хорошей игры Артему Дзюбе)

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 июля 2015, 12:09

      Желаю ему попасть по мячику хотя бы разок

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