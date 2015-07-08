Дмитрий Бородин стал тренером санкт-петербургского "Динамо"

Известный в прошлом российский вратарь Дмитрий Бородин вошел в тренерский штаб санкт-петербургского "Динамо". В клубе он будет заниматься подготовкой голкиперов. Бывший футболист родился в Северной Пальмире.



Наиболее заметные команды в игровой карьере Бородина - "Зенит" и московское "Торпедо".



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