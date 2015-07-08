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    Дмитрий Бородин стал тренером санкт-петербургского "Динамо"

    Известный в прошлом российский вратарь Дмитрий Бородин вошел в тренерский штаб санкт-петербургского "Динамо". В клубе он будет заниматься подготовкой голкиперов. Бывший футболист родился в Северной Пальмире.

    Наиболее заметные команды в игровой карьере Бородина - "Зенит" и московское "Торпедо".

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 01:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:05

      хорошо

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:03

      удачи ему и его подопечным.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 8 июля 2015, 07:24

      Успехов Диме !!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 06:51

      Удачи ему

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 01:50

      круто

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