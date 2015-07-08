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    Гвардиола был готов бесплатно возглавить сборную Бразилии

    Защитник испанской "Барселоны" Дани Алвес признался, что бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола имел желание стать рулевым сборной Бразилии. По словам футболиста, нынешний наставник "Баварии" рассматривался в числе кандидатов на пост тренера "селесао" после отставки Мано Менезеса, который покинул команду в 2012-м году. В итоге же был выбран Луис Фелипе Сколари.

    "Гвардиола действительно хотел работать с нами. Он даже был готов отказаться от заработной платы - просил лишь большой бонус в случае победы на чемпионате мира в Бразилии. Могла получиться ситуация, что лучший тренер мира ничего не стоил бы", - поведал Алвес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 00:46
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    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 8 июля 2015, 22:26

      Играли бы в 3 защитника и с Марсело и Дани Алвесом в центре полузащиты. Как в сейчас в Баварии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:16

      Локти кусают бразильцы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия 8 июля 2015, 18:13

      А может в Россию? Если на тех же условиях.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:09

      Как жаль, что бразильцы не захотели Хосепа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam 8 июля 2015, 15:24

      Алвеш "признался" под пытками?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 8 июля 2015, 13:07

      В будущем возглавит сборную Испании и выиграет с ней чемпионат мира!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:04

      хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 8 июля 2015, 10:33

      Перед ЧМ 2014 тут на этом сайте я лично читал инфу: ЧТО как бы Пепе Гвардиола отказал Сборной Бразилии!

      1
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 > Ac Milan Champion 9 июля 2015, 10:24

      Ты до сих пор веришь новостям с этого сайта?

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion > Romchik1989 9 июля 2015, 14:55

      Ну ну!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 10:25

      какой был шанс у баварии избежать гвардиолы.((

      3
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      Рейтинг: +31

      mendez999 8 июля 2015, 09:47

      Ну в принципе удачно, зато снялись в порнушке)))

      4
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